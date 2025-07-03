Сестра василіянка Юліана Дзюбата про катехитику надії

Сестра василіянка Юліана Дзюбата в інтерв’ю для української редакції Радіо Ватикану – Vatican News розповіла про катехитику і катехизацію, про своє навчання в Римі та викладацьку діяльність в Українському Католицькому Університеті, а також про зміни в катехитиці за три роки повномасштабної війни.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

«Оскільки в контексті війни українські матері взяли на себе основну відповідальність за виховання і навчання дітей, і за релігійне виховання, у мене було бажання підсвітити тему жіночого лідерства, оскільки воно зараз є дуже актуальним у світі та в Католицькій Церкві», – зазначила в інтерв’ю для нашої редакції сестра Юліана Дзюбата, ЧСВВ, студентка Папського салезіанського університету, викладачка Катехитично-педагогічного інституту УКУ, авторка підручників катехизму та співавторка посібників та методичних матеріалів, а протягом останніх двох років – також катехитка української недільної катехитичної школи «Свята Софія» в Римі.

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«Хроніки» катехитки

Гостя редакції Радіо Ватикану народилась у місті Івано-Франківськ і вже двадцять три роки працює у катехитичній сфері. Спершу сестра Юліана понад десять років здійснювала служіння катехитки, а відтак вісім років – як голова Катехитичної комісії Івано-Франківської архиєпархії. Опісля вона працювала, як викладачка та як керівник проектів і програм в Катехитично-педагогічному інституті при Українському Католицькому Університеті у Львові. «І власне університет (УКУ) направив мене до Риму, до Папського салезіанського університету, на кафедру педагогіки, де я закінчила навчальну програму із катехитики», – розповіла черниця.

Сестрі Юліані потрібна ця навчальна програма, щоби поглибити свої знання. «По-перше, я люблю навчатися, а по друге, ніколи не пізно і ніколи не шкодить поглиблювати і розширювати свій кругозір і знання із цієї дисципліни, – зазначила вона. – Таким чином я опинилася у Римі і закінчила дворічну програму, захистилася і тепер готова повернутися, щоб продовжувати своє служіння».

Мама як перший катехит і тема жіночого лідерства

На запитання про тему наукової праці сестра василіянка відповіла: «Я насправді була в такому довгому пошуку і, мабуть, два рази міняла тему, доки взагалі зупинилася на цій. Моя тема звучить Мама як перший катехит. Освітній та комунікативний профіль віри на основі спогадів Софії Шептицької (1837-1904)». Монахиня взяла за основу своєї наукової праці дослідження стосунків Софії Шептицької з її сином Романом, який пізніше стане митрополитом Андреєм. Відповідаючи на запитання, що саме спонукало її обрати саме цю тему, сестра Юліана зазначила, що те, над чим вона працювала, здається зрозумілим, проте ця тема «дуже мало вивчена в історії взагалі, в катехизації, в історії Церкви». «Я, як українка, зараз маю велике зацікавлення до нашої історії, до української ідентичності, – розповіла черниця. – Це мене надихало і зацікавлювало працювати в цьому напрямку і розкривати цю тему». Василіянка мала бажання підсвітити тему жіночого лідерства, оскільки вважає його актуальним у світі та в Католицькій Церкві, а надихнули її до цього українські матері, які «в контексті війни» взяли на себе «основну відповідальність за виховання і навчання дітей», також і за релігійне виховання.

с. Юліана Дзюбата

Діти, які заземлюють

«Так. Насправді мені дуже подобається працювати із дітьми!» – підкреслила сестра Юліана. «Вони мене заземлюють, вчать мене ходити ногами по землі», – додала вона і пояснила, що коли людина занурюється в світ документів та книг, у теорію, її «може понести десь дуже далеко в небеса». «А діти – вони завжди мене мотивували до розвитку, і мотивують далі своїми запитаннями, своєю поведінкою, хорошою чи навіть часами складною, – сказала черниця. – Вони мене змушують шукати відповіді й шукати якісь нові шляхи до порозуміння з ними». Гостя редакції вважає, «що тільки в такій взаємодії можливо навчатися: вони (діти) навчаються, і я навчаюся разом з ними». Для сестри катехизація дітей є натхненням, яке не може їй дати наукова діяльність: «З книгами теж може бути взаємодія, але не така яскрава і не така емоційна, як із живими людьми чи дітьми. В даному випадку це моє натхнення, моя любов». Черниця пояснила, що саме тому, вона вирішила присвятити свій час дітям під час навчання в Римі.

Відважні жінки і чоловіки, які поглиблюють свою віру

Під час своїх студій в Римі василіянка не залишила свою викладацьку діяльність в УКУ. Вона зазначила, що не могла відмовитися від викладання, хоча і розуміла, що буде складно вчитися і паралельно працювати. «Я викладаю методику катехизації дітей молодшого шкільного віку, а також дидактику і методику катехитики», – розповіла вона. Викладачка УКУ поділилася з редакцією враженнями від своїх студентів. «Оскільки це навчання теж пов'язане із війною і є дистанційно-заочним, воно дає можливість навчатися з будь якого куточка світу», тому студенти є з України, а також з-за кордону. «Це люди, в основному вже дорослі й зрілі, з багатьма вищими освітами, – розповіла черниця. – Це чоловіки й жінки, хоча в більшості, це все-таки жінки різних професій». Сестра Юліана із щирим захопленням поділилася тим, що «в останній своїй групі» у неї навчалася «командирка військового батальйону, яка керувала підрозділом молодих хлопців», від якої василіянка дізналася, що ця жінка готує бажаючих зі свого підрозділу до Святого Таїнства Хрещення. «І я тільки подивляю, наскільки сильні, відважні і мудрі наші жінки і чоловіки, які хочуть поглиблювати свою віру, – розповіла сестра. – Вони, в основному, вчаться для себе, для зміцнення, поглиблення своєї власної віри. І я дуже цьому рада».

Катехитика вкорінена в реалії людського страждання і надії

Викладачка УКУ розповіла, що на даний момент для неї ближчою є катехизація, тобто «діяльність Церкви, головною метою якої є супровід людей у процесі поглиблення та дозрівання їхньої християнської віри». Але й теорія, тобто, катехитика як «богословська та педагогічна дисципліна, яка вивчає теорію, а також практику релігійного навчання та виховання», також у її житті є важливою. Відповідаючи на питання щодо змін, які відбулися в катехизації та в катехитиці за цих три роки повномасштабної війни, черниця зазначила: «Оскільки катехизація – це не ізольований процес, то всі ці події спровокували певні трансформації як відповіді на виклики, які виникли». Вона розповіла, що однією із змін є перехід на онлайн навчання і онлайн зустрічі, задля безпеки. Також помітною зміною для катехизації є збільшення кількості українців за межами України на українських парафіях. «І я, власне, зустрілася із такою групою дітей, які приїхали до Італії, тікаючи від війни», – зазначила василіянка. Черниця вважає, що однією з вагомих змін є «акцент на духовно психологічній підтримці та роботі з травмою, тому що такі реалії сьогоднішнього часу». Вона припускає, що катехизація стала більш гнучкою, «більш адаптивною, душпастирськи орієнтованою, глибокою, вкоріненою в реалії людського страждання, а також надії». «Зараз ми теж переживаємо цей ювілейний рік надії, – сказала сестра Юліана. – І українці є носіями цієї надії, і тими, хто потребує її розвивати у своєму щоденному житті». «Українці сьогодні є теж людьми надії», – наголосила сестра.

Що дасть нам силу?

«Безумовно, це добрий приклад інших людей», – відповіла черниця на запитання, що дає її силу жити настільки інтенсивно і з такою самовіддачею кожного дня. Вона зазначила, що черпає натхнення «найперше від наших воїнів, які жертвують собою, щоб нас захищати сьогодні», від волонтерів, громадських діячів. Приклад святих, і «навіть і дітей, які роблять якісь збори для ЗСУ» надихають сестру і мотивують «рухатися далі». Гостя редакції поділилася своїм джерелом сили: «Це шукати, плекати стосунок із самим собою, тому що там, де є наше справжнє я, там є і Господь. Там ми можемо зустрітися з Ним і разом з Ним здійснити таку прекрасну мандрівку нашим щоденним життям».