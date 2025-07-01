Патріарх Вартоломей І Папі Леву XIV: чинімо поступ на дорозі до єдності

У посланні з нагоди святкування пам’яті святих апостолів Петра і Павла, скерованому до Папи Римського, Константинопольський православний патріарх підкреслив, що гасло новообраного Папи є вираженням прагнення до єдності, яке поділяють обидві Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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«Ми все ще оплакуємо відхід Вашого попередника, незабутнього Папи Франциска, з яким ми поділяли так багато, і з очікуванням та надією, Ваша Святосте, дивимося на Ваше нове служіння», – пише Константинопольський патріарх Вартоломей І у посланні Папі Левові XIV, яке з нагоди нещодавнього відзначення урочистості святих апостолів Петра і Павла до Ватикану привезла патріарша делегація, яку очолював Халкедонський митрополит Еммануїл.

Спільна спрага єдності

Предстоятель Константинопольської православної Церкви зазначає, що «вже багато було досягнуто відтоді, як ми смиренно крокуємо разом стежкою діалогу до повноти єдності». Одним зі знаків цього діалогу є взаємний обмін привітаннями з нагоди свят покровителів відповідних предстоятельських осідків. За словами патріарха, його серце зігріла звістка про те, яким є гасло нового Папи, «близьке також і йому», тобто що в «єдиному Христі ми єдині». «Ми приймаємо це як цінний знак Вашої жаги до християнської єдності, Ваша Святосте, заснованої на глибоко патристичному баченні еклезіології, що випливає з самого Нового Завіту, а зокрема з писань апостола Павла», – пише Вартоломей І, зазначаючи, що саме це бачення надихає офіційний діалог між Церквами, що приносить численні плоди, про що свідчать напрацювання Змішаної міжнародної комісії, яка тепер трудиться над узгодженими деклараціями щодо питань, які найбільше причинилися до поділу. «Той факт, що наш діалог тепер спроможний розглядати такі питання в дусі миру та любові, сам по собі є ще одним знаком поступу, який ми чинимо на шляху до єдності», – додає він.

Петро промовив через Лева

Наприкінці свого листа Константинопольський патріарх нагадує про те, що тривають відзначення 1700-річчя першого вселенського собору, що відбувся у Нікеї. Він зазначив, що віра, проголошена в Нікеї, це «віра святих Петра і Павла, віра наступних вселенських соборів та всієї Божої Церкви». «При цій світлій нагоді ми згадуємо відомий епізод, що стався під час четвертого Вселенського собору в Халкедоні в 451 році, коли отці собору, слухаючи послання, укладене вашим незабутнім попередником святим Левом Великим, прочитане вголос, вигукнули одноголосно: Петро промовив через Лева», – зазначив Вартоломей І, запевняючи у тому, що цей трагічний період «війн і воєнних поголосок», екологічної кризи та релігійної розгубленості, він підносить молитви за те, щоб «у нашому спільному старанні звіщати спасенну віру», служіння Папи Лева «було завжди натхненим і спонукуваним тим самим Святим Духом, який спонукав його попередника і небесного покровителя». «І тоді, завдяки плодам Святого Духа, які проявляться через Вашу особу, нехай ще раз радісно зазвучить вигук минулого: Петро промовив через Лева».