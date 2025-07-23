Париж попрощався з кардиналом Вен-Труа. Папа: ревний і відданий пастир

Папа Лев XIV надіслав телеграму співчуття архипастирю Паризької архидієцезії з приводу відходу до вічності його заслуженого попередника.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Паризька архидієцезія попрощалася з кардиналом Андре Вен-Труа, вислуженим Архиєпископом Парижа, серце якого перестало битися 18 липня 2025 р. на 83-му році життя. У середу, 23 липня 2025 р., похоронну Святу Месу в Соборі Богоматері в Парижі очолив теперішній Архиєпископ Парижа Лорен Ульріх. На його імʼя Папа Лев XIV надіслав напередодні телеграму співчуття.

«Я хотів би в особливий спосіб звернутися до родини та близьких покійного, до медичного персоналу Дому Марії-Терези, який підтримував його протягом випробувань хворобою, а також до духовенства та вірних Паризької архидієцезії, добрим і ревним душпастирем якої він був протягом 12 років», – пише Святіший Отець, запевняючи у своїх молитвах за те, щоб «після того, як він віддався повністю пастирському служінню, а в останні дні життя у своєму тілі брав участь у Христовому хресті, воскреслий Господь прийняв його у свій дім спочинку, миру і світла».

Біографічна довідка

Народжений 7 листопада 1942 року в Парижі, висвячений на священника в 1969 році, Андре Вен-Труа став єпископом-помічником у своїй рідній дієцезії в 1988 році. До 1999 року він був довіреною особою кардинала-архиєпископа Жан-Марі Люстіже, забезпечуючи, зокрема, безперервність управління дієцезією під час частих закордонних поїздок кардинала. Святий Іван Павло ІІ в 1999 році призначив його Архиєпископом Тура, а 11 лютого 2005 року – Архиєпископом Парижа. Від 2007 по 2013 рік він також був головою Французької єпископської конференції. Після того, як Папа Бенедикт XVI під час консисторії 24 листопада 2007 ввів його до колегії кардиналів з титулом кардинала-пресвітера Святого Людовика Французького, він був членом Конгрегації у справах єпископів та Конгрегації для Східних Церков, брав участь у конклаві 2013 року, а також був делегованим президентом під час Синодів у Ватикані 2014 та 2015 років, присвячених темі сімʼї.

Від березня 2017 року кардинал Андре Вен-Труа був змушений обмежити свою діяльність, ослаблений після захворювання синдромом Гійєна-Барре, хворобою, яка викликає частковий параліч, а 7 грудня, незадовго після сповнення 75 років життя, Папа Франциск прийняв його зречення з уряду Архиєпископа Парижа.

Колегія кардиналів

Кардинал Андре Вен-Труа на момент своєї смерті вже не був кардиналом-виборцем. Станом на сьогодні, після того, як у понеділок, 21 липня, виповнилося 80 років пакистанському кардиналові Джозефу Куттсу, Колегія кардиналів нараховує 249 кардиналів, між якими 130 виборців та 119 тих, які втратили право участі в Конклаві.