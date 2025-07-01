Помер кардинал Луіс Паскуаль Дрі: сповідник, який надихав Папу Франциска

Серце капуцина, який невтомно сповідав до останніх днів свого життя, перестало битися на 99-му році життя в останній день червня. Два роки тому Папа Франциск зарахував його до колегії кардиналів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«З упевненістю у великому добрі, яке зробив отець Дрі в нашій архидієцезії Буенос-Айреса, ми супроводжуємо його чернечу родину та всіх його близьких у цей момент глибокого горя, але водночас і надії в Господі», – читаємо в офіційному повідомленні Буенос-Айреської дієцезії про відхід до вічності кардинала Луїса Паскуаля Дрі, OFM Cap., сповідника при санктуарії Помпейської Богородиці в Буенос-Айресі. Серце ченця, якого Папа Франциск ввів до Колегії кардиналів 30 вересня 2023 року, перестало битися 30 червня 2025 року. В квітні йому сповнилося 98 років життя. Покійний Папа Берґольйо називав його своїм «учителем» милосердя.

Біографічна довідка

Кардинал Луїс Паскуаль Дрі народився 17 квітня 1927 року в Федерасьйон (Енте-Ріос, Аргентина). В сім’ї восьмеро дітей з дев’яти обрали шлях богопосвяченого життя. В 11 років він розпочав навчання у капуцинських школах, завершивши яке вступив до новіціату в Уругваї, отримавши 1945 року францисканську рясу. В 1949 році склав вічні обіти, а 1952 прийняв свячення. Виконував різні служіння, серед яких – виховання дітей та навчання молодих ченців. У 2000 році розпочав трирічне служіння як настоятель парафії при санктуарії Помпейської Богородиці в Буенос-Айресі, до якого повернувся у 2007 році й при якому служив до кінця свого життя.

Дружба з Папрю Франциском

Вперше Папа Франциск представив світові отця Дрі 6 березня 2014 року під час зустрічі з парохами Риму. Також у 2014 році він згадав про нього у книзі «Ім'я Бога – милосердя», а потім у 2016 році під час зустрічі зі сповідниками під час Ювілею. У 2017 році Папа вирішив подарувати парохам Риму примірник книги «Не бійся прощати» з біографією отця Дрі. У цій книзі чернець розповідав про свої стосунки з Берґольйо: «Коли він був кардиналом тут, у Буенос-Айресі, я дуже довіряв йому, ходив до нього поговорити і одного разу звірився йому в усьому. Він казав мені: “Прощай, прощай, треба прощати”. А я: так, я прощаю, але потім у мене залишається певне занепокоєння, і тому я йду до Ісуса і кажу Йому, що це Він навчив мене, що Він дав мені “поганий” приклад, бо він прощав усе, ніколи нікого не відкидав. Видно, що ці слова вразили Бергольйо, вони запали йому в душу. Він знає, що я багато сповідаю, багато годин, вранці і ввечері. І не раз він радив деяким священникам, які мали якісь проблеми, прийти поговорити зі мною. Я вислуховував їх, і тепер ми є великими друзями, деякі з них часто приходять».