Новий настоятель Кустодії Святої Землі здійснив перший візит до Вифлеєму

Отець Франческо Єлпо молився разом з місцевою спільнотою, призиваючи дари братерства, діалогу, примирення та прощення, наголосивши на тому, що без миру немає Божої слави.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Послання миру і надії для майбутнього, позначеного благополуччям для всіх. Не може бути такого майбутнього, якщо воно не буде для всіх», – з таким посланням у суботу, 26 липня 2025 р., вранці, о. Франческо Єльпо, новопризначений Настотель Кустодії Святої Землі, тобто, місцевої провінції Ордену Братів Менших, урочисто вʼїхав до Вифлеєму, розпочинаючи своє служіння. Про це інформує кореспондент ватиканських медіа у Святій Землі Роберто Четера. Це був його перший офіційний вʼїзд до Палестинської держави.

В оточенні сотень католиків, що живуть у місті Христового народження, у супроводі вікарія Кустодії о. Ібрагіма Фалтаса та численних ченців з Єрусалиму, о. Єльпо отримав теплі вітання від місцевої цивільної та релігійної влади. В своєму короткому привітанні під час церемонії, що відбулася в розташованому поруч з базилікою Різдва храмі святої Катерини, францисканський священник сказав: «На цьому місці дві тисячі років тому ангел приніс пастухам, які пильнували свою отару, звістку про народження Спасителя. Після початкового здивування пастухи почули ангельський хор, який співав: “Слава в вишніх Богу, і на землі мир у людях, яких любить Господь”. Мир на землі є відображенням Божої слави на небі. А Божа слава на землі зветься миром. Без миру немає Божої слави».

Підсумовуючи, настоятель Кустодії Святої Землі підкреслив, що прибуває як паломник молитви. «Я прибуваю, щоб молитися разом з вами і випрошувати дари братерства, діалогу, примирення та прощення, щоби віддавати хвалу Богові, стаючи будівничими миру. Нехай же Бог, як дитя покладений у яслах, благословить вас усіх», – побажав він.