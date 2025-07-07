Оман: відкриття нового католицького душпастирського осередку

У будівлі, відкритій у Ґалі при парафії Святого Духа, будуть проводитися християнські навчальні ініціативи та курси катехизанції. Вона також слугуватиме резиденцією для священників.

Vatican News

Відкриття нового душпастирського центру при парафії Святого Духа в Ґалі, Оман, яке відбулося днями, стало «історичною подією», що ознаменує «початок нового розділу». Апостольський вікарій Південної Аравії єпископ Паоло Мартінеллі так описав нову будівлю, про що повідомляє інформаційне агентство «Fides». Вона, за його словами, «призначена служити душпастирським центром для християнських навчальних ініціатив, курсів катехизації та резиденцією для священників, втілюючи в життя мрію, на сповнення якої вже тривалий час чекали вірні Ґали та всього вікаріату».

Метою цієї споруди, перший камінь якої було закладено в липні 2024 року, через рік після того, як народилася сама ідея, як пояснив єпископ Мартінеллі, є «формування християн, які підходять до повсякденного життя, керуючись своєю вірою», завжди пам'ятаючи, що «християнське виховання полягає не тільки в передаванні правил і обов'язків, але перш за все – в передаваннв нового життя, яке нам приніс Ісус».

Під час подячної Святої Меси Апостольський вікарій «закликав вірних сприймати нову будівлю як маяк виховання у вірі та духовний дар для майбутніх поколінь», спонукаючи їх «бути чоловіками та жінками миру та будівничими мостів, сприяючи повазі та допомагаючи будувати більш гуманний і братерський світ». Єпископ закликав зростати у вірі завдяки новому душпастирському центру, щоб віра могла формувати життя і давала змогу «ставати свідками Євангелія завдяки способу життя».

Нову споруду посвятив Апостольський нунцій в Омані архиєпископ Ніколас Тевенін у присутності релігійних і політичних лідерів країни, яким єпископ Паоло Мартінеллі склав подяку за підтримку. Будівля, за його словами, повинна стати «пам'ятником дружбі та гармонії, що існують між Католицькою Церквою та мирним і доброзичливим народом Султанату Оман».