Очільник COMECE про українців: у вірі черпають силу, щоб вистояти

Президент Комісії єпископатів Європейського Союзу (COMECE) єпископ Маріано Крочата поділився своїми враженнями від триденного візиту солідарності в Україну.

Світлана Духович – Ватикан

«Відчувається сила, яка об'єднує, і віра є центром цієї сили, точкою, звідки походить єдність і здатність вистояти, реагувати і рухатися вперед», – такими словами свої враження від візиту до України в інтервʼю для української редакції Радіо Ватикану-Vatican News описав єпископ Маріано Крочата, президент Комісії єпископатів Європейського Союзу (COMECE). Він очолив делегацію, до якої увійшли також генеральний секретар комісії отець Мануель Барріос Прієто та Марек Мішак, радник з питань зовнішніх відносин ЄС.

В комюніке COMECE зазначається, що цей візит, що тривав від 16 до 18 липня 2025 р., підтвердив близькість комісії до народу України та непохитну солідарність з тими, хто страждає від наслідків триваючої агресії з боку Росії. Під час триденного візиту делегація COMECE зустрілася з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом Шевчуком, та Львівським Митрополитом латинського обряду Мечиславом Мокшицьким. «Ці братерські зустрічі, – зазначається в комюніке, – надали цінну нагоду зміцнити зв'язки з Греко-Католицькою та Римо-Католицькою Церквами в Україні, яким нещодавно було надано статус спостерігачів в Асамблеї COMECE. Під час цих зустрічей йшлося про сьогодення і майбутнє України, а також про внесок Церков у підтримку місцевого населення в умовах труднощів, спричинених війною».

Програма візиту делегації COMECE включала відвідини різних центрів, діяльність яких спрямована на підтримку тих, що найбільше постраждали від війни. Серед них – «Львівський центр допомоги учасникам бойових дій», «Будинок для одиноких матерів» та інші. Під час відвідин Українського Католицького Інституту делегація мала зустріч з представниками Інституту екуменічних студій, під час якої говорили про становище молодих українців, які, як відмітив у комюніке єпископ Крочата, попри війну «не відмовляються від своїх мрій та прагнень».

Важливим аспектом візиту представників COMECE в Україну була також участь у богослужіннях і молитовних заходах. Вони взяли участь у Святій Месі в римо-католицькому катедральному соборі Успіння Діви Марії, яку відслужили архиєпископ Мечислав Мокшицький та єпископ Віталій Скомаровський, президент Конференції римо-католицьких єпископів України, а також у Божественній Літургії у візантійському обряді, яку очолив Блаженніший Святослав (Шевчук). «Делегація також відвідала військове кладовище у Львові, де засвідчила масштаб людських втрат, спричинених російською агресією», читаємо в комюніке COMECE.

Незапланованим моментом цього візиту була участь у похороні військовослужбовця у Гарнізонному храмі у Львові. Це був похорон Переменщікова Дмитра, який народився в місті Нікополь Дніпропетровської області. Він загинув 9 липня у віці 46 років. Як зазначив в інтервʼю для Радіо Ватикану – Vatican News владика Степан Сус, голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ, представники СОМЕСЕ співслужили під час похорону і висловили свої співчуття родині воїна. «Коли вони бачили, як воїни без ніг йшли прощатися зі своїм товаришем, для них це було вражаюче», – зазначив владика Степан. Він підкреслив, що похорони військових для українців є особливим моментом: «Це гідність, це вшанування людського життя. Тобто навіть на похороні ми вшановуємо людське життя. Ми дякуємо за те, що кожен воїн на своєму похороні залишає для нас останній важливий урок, який перегукується з словами нашого Спасителя, що «немає більшої любові за ту, коли хтось кладе своє життя за друзів, за ближніх». Тому це не просто похорон, це естафета відповідальності. Тобто учасники похорону, не просто присутні, вони теж беруть на себе відповідальність перейняти ті всі позитивні, світлі, добрі речі, які пов'язані з жертовністю, любов'ю, повагою, пам'яттю. Це відповідальність цінувати кожен день життя, пам'ятаючи, що для нас, українців, – це подарунок від Господа Бога, тому що Він є Владикою нашого життя, і подарунок тих, хто захищає мир, хто дбає про те, щоби люди жили, щоб діти бавилися на дитячих майданчиках, щоби поранені лікувалися, щоби було життя, бодай таке, під час війни».

Коментуючи свою участь у цьому похороні, президент COMECE єпископ Маріано Крочата підкреслив, що «в такий болючий момент, але також глибокий та інтенсивний з релігійної і духовної точки зору, відчувається невимовний біль народу, який зазнав такого жорстокого нападу, з такою великою кількістю жертв, з такою великою кількістю молодих жертв». Італійський єпископ зазначив, що на похороні був відчутний подвійний аспект: з одного боку «зворушлива, інтенсивна, близька участь кожного, навіть на вулицях: всі зупиняються і стають на коліна»; але, з іншого боку, «відчувається сила, яка об'єднує, і є розуміння, що віра є центром цієї сили і точкою, звідки походить єдність і здатність вистояти, реагувати і рухатися вперед».

Відповідаючи на запитання про те, яким чином COMECE має намір продовжувати підтримувати народ і Церкву в Україні в найближчому майбутньому, ґрунтуючись також на досвіді візиту, який щойно завершився, очільник комісії зазначив, що вони зрозуміли, наскільки важливими є контакти і зустрічі. Тому вони мають намір їх продовжувати і не виключають ще одного візиту, можливо, до Києва. «Ще одна важлива річ для нас – це присутність спостерігачів на нашій асамблеї COMECE, – сказав єпископ. – Ця присутність важлива, тому що вона означає для нас постійний обмін та отримання прямої й уважної інформації про те, що відбувається, що люди переживають всередині країни і Церков». Єпископ Крочата додав, що ще один спосіб, в який вони планують продовжувати діяти, – це контакт, діалог з багатьма організаціями та установами в Європі, які займаються питаннями солідарності, як наприклад, Карітас Європи. Він додав, що до їхніх зусиль входять також «заклики, а також інституційні діалоги на різних рівнях в контактах з інституціями та Європейським Союзом, починаючи з Європейської Комісії та Парламенту Європейського Союзу». «Звичайно, ми перебуваємо в постійному діалозі зі Святим Престолом як безпосередньо, так і через Нунція Святого Престолу в ЄС. І це дозволяє сподіватися, що в єдності з неодноразово висловленим Папою словом та ініціативою і волею просувати діалог, переговори і мир, ми дійсно досягнемо значного прогресу в цьому напрямку», – сказав він на завершення.