Настоятель Кустодії Святої Землі: свідчити християнство на землі Ісуса

Нещодавно Папа Лев XIV затвердив нового настоятеля Провінції Ордену Братів Менших у Святій Землі. Кустодію Святої Землі очолив 55-річний о. Франческо Єлпо, уродженець південної Італії. На початку свого служіння новий Настоятель Кустодії поділився своїми думками та планами щодо майбутнього служіння.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В понеділок, 21 липня 2025 року новий Настоятель Кустодії Святої Землі отець Франческо Єлпо, якого нещодавно затвердив Папа Лев XIV, урочисто увійшов до храму Святого Спасителя в Єрусалимі. Передання офіційної печатки попереднім Настоятелем отцем Франческо Паттоном, ознаменувало офіційний початок місії новопризначеного Настоятеля у Святій Землі.

Душпастирська присутність у Святій Землі

В інтерв’ю для Радіо Ватикану Vatican News о. Франческо Єлпо поділився з приводу цього призначення. В контексті трагічних подій, які переживає Свята Земля, о. Франческо зазначив, що в цей складний час завданням ченців є не просто опіка над святинями, а жива душпастирська присутність поруч із християнами цієї землі. «Я дуже добре усвідомлюю різницю між покладеним на мене завданням і моїми скромними ресурсами. Але я також бачу цей розрив як можливість. В тому сенсі, що цей простір залишає більше місця для діяння Святого Духа», – зазначає новопризначений настоятель. Він підкреслює, що саме «діянню Святого Духа ми завдячуємо тим, що протягом 800 років францисканцям вдається, незважаючи на численні негаразди, свідчити про християнську присутність на землі Ісуса».

Місіонерська діяльність францисканців

Відповідаючи на запитання щодо програми своєї діяльності новий Настоятель розповів, що має намір рухатися в напрямку, добре окресленому своїми попередниками. «Кустодія – це не лише адміністрація, а посвята, наполеглива праця завдяки талантам понад 300 братів, які її утворюють. Функція настоятеля полягає не в тому, щоб управляти, а в тому, щоб розвивати таланти братів, які виконують служіння в цій особливій францисканській провінції», – каже о. Франческо. Він також вказує на міжнародний характер Кустодії, яка включає представників більше п’ятдесяти різних національностей. «Моє завдання – зробити цю симфонію покликань і талантів гармонійною», – зазначає очільник Кустодії. Він відзначає «особливу місіонерську природу францисканців, повністю зосереджену на слідуванні за Христом через євангелізацію, яка виражається тут не тільки в прийнятті великої кількості паломників, але також в управлінні парафіями, довіреними їм Латинським Патріархатом Єрусалиму». Слід підкреслити що францисканці опікуються парафіями Єрусалиму, Вифлеєму, Назарету і Яффи, а також провадять 17 шкіл, в яких в Ізраїлі та Палестині щорічно, в умовах миру, навчаються тисячі учнів. Отець Франческо Єлпо наголошує на важливості справ християнського милосердя, які спрямовані на полегшення страждань найбільш знедоленого палестинського населення. Протягом цих місяців війни францисканці здійснюють дуже важливі ініціативи для дітей.