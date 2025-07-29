Папа: Господи, зроби нас здатними дивитися на інших очима серця

У серпні Святіший Отець заохочує молитися за мирне співіснування, щоб творити простір, в якому відмінності сприймаються не як загроза, а як багатство.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Молімося, щоб суспільства, де співіснування здається особливо складним, не піддалися спокусі протистояння на етнічному, політичному, релігійному чи ідеологічному ґрунті», – таким є молитовний намір Папи на серпень цього року, який він поручає членам Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви), та всім, хто молиться в наміреннях Святішого Отця. Цей же намір звучить англійською мовою з уст Лева XIV на початку відеоролика, яким він його представляє. Як звичайно, Наступник святого Петра обрав тему, яка становить виклик для людства та місії Церкви в сучасному світі.

Як і в попередньому ролику, тематичний відеоряд супроводжують слова спеціальної молитви, укладеної для цієї нагоди, яку Папа проказує особисто. Відеоролик, приготований у співпраці з Єзуїтською комунікаційною фундацією (JesCom), пропонує подорож між свідченням поділів, які існують у світі, як от війни, сутички, насильство, що сіють знищення, змушують людей залишати рідну землю, породжують екзистенційну самотність. Але наприкінці бачимо послання надії, ввірене молоді. Надія на краще майбутнє приходить через здатність молоді будувати братерські спільноти, приймають одні одних у своїх відмінностях, відкриваючи своє серце та стараючись служити одні одним.

Молитва:

Ісусе, Владико нашої історії,

вірний друже і жива присутносте,

що ніколи не втомлюєшся виходити нам назустріч,

ось ми тут, що потребуємо Твого миру.

Ми живемо в часи страху та поділів.

Іноді ми діємо так, ніби ми одинокі,

будуючи стіни, які відокремлюють нас одне від одного,

забуваючи, що ми є братами та сестрами.

Пошли Твого Святого Духа, Господи,

щоб наново розпалити в нас

прагнення розуміти один одного, слухати один одного,

жити разом з повагою і співчуттям.

Дай нам відваги шукати шляхи діалогу,

відповідати на конфлікти жестами братерства,

відкривати свої серця іншим, не боячись відмінностей.

Зроби нас будівничими мостів,

здатними долати границі та ідеології,

здатними бачити інших очима серця,

визнаючи в кожній людині недоторканну гідність.

Допоможи нам творити простір, де може квітнути надія,

де різноманітність не є загрозою,

а надбанням, яке робить нас більш людяними.

Амінь.