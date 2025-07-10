Папа призначив Єпископа-помічника Вроцлавсько-Кошалінської єпархії

Ним став дотеперішній парох у Білому Борі о. Маріуш Дмитерко.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 10 липня 2025 р. У Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив Єпикопом-помічником Вроцлавсько-Кошалінчької єпархії УГКЦ в Польщі о. Маріуша Дмитерка, дотеперішнього пароха в Білому Борі.

Біографічна довідка

Владика-номінат Маріуш Тома Дмитерко народився 29 грудня 1979 року в м. Битів Поморського воєводства, Польща. Середню освіту здобув у І Загальноосвітньому ліцеї імені Тараса Шевченка в Білому Борі. Після його закінчення, у 1999 році, вступив до митрополичої семінарії в Любліні. Філософію і богослов’я вивчав у Люблінському католицькому університеті, у 2005 році здобувши ступінь магістра богослов’я.

Був висвячений на диякона 5 червня 2005 року в м. Мястко. Священничі свячення одержав 20 серпня 2005 року в Білому Борі. Святитель — владика Володимир Ющак. Того ж року став сотрудником парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Лігниці, викладав греко-католицьку катехизу у школах в Лігниці, Домбю, Росохаті та Вонгродні.

З 2006 року о. Маріуш навчався на богословському факультеті Опольського університету, де здобув ступінь ліценціата богослов’я. У 2010 році розпочав докторські студії у Григоріанському університеті в Римі. Після повернення з Риму о. Маріюш здійснював різні служіння в рідній Вроцлавсько-Гданській, а відтак Вроцлавсько-Кошалінській єпархії УГКЦ в Польщі. Зокрема, розпочав душпастирське служіння в парафіях у Білому Борі, Бєлиці та Мєндзибожі. Цього ж року Папа Франциск призначив його «місіонером милосердя». З 2024 року — заступник голови Ради душпастирства родин, а з 2025-го — голова Комісії у справах євангелізації.Володіє українською, англійською й італійською мовами.

Історична довідка

Вроцлавсько-Ґданська єпархія Української Греко-Католицької Церкви заснована 1996 року, увійшовши до Перемисько-Варшавської митрополії. Першим Єпархом став владика Теодор Майкович, що здійснював своє служіння аж до своєї смерті 1998 року. Його наступником став Преосвященний Володимир Ющак.

25 листопада 2020 року у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск створив нову Ольштинсько- Ґданську єпархію УГКЦ у Польщі. Територію нової єпархії виокремлено з території Перемисько-Варшавської архиєпархії та тодішньої Вроцлавсько-Ґданської єпархії. При цьому змінено назву Вроцлавсько- Ґданської єпархії на Вроцлавсько-Кошалінську єпархію.