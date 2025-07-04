«Разом – краще». Проект гостинності Італійської Церкви для дітей з України

Карітас Італії, у співпраці з партнерами в Україні, вже четвертий рік поспіль організовує літній відпочинок в Італії для дітей з України. З частиною з них у четвер зустрівся Папа Лев XIV.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Також і цього року Італійська єпископська конференція разом з Карітасом Італії здійснюють проект «Разом – краще», який дає можливість дітям з України, зокрема, з тих теренів, які зазнають постійних обстрілів, провести кілька тижнів у спокої на морі або в італійських горах. Ініціатива здійснюється у співпраці з осередками українських партнерів Карітасу України та Карітас-Спес, а також з Посольством України при Святому Престолі та Апостольською нунціатурою в Україні.

Проект, який діє від 2022 року

«Разом – краще» – це ідея, що зародилася в італійській Церкві в 2022 році, через кілька місяців після початку повномасштабної війни в Україні, і з роками перетворилася на конкретний жест близькості, в якому беруть участь дієцезії, парафії, сім'ї, школи та ораторії Італії. Цього року залучені десять дієцезій. Деякі сім'ї, відібрані та залучені Національним бюро з питань душпастирства сім'ї Італійської єпископської конференції, також висловили готовність прийняти у своїх домівках дітей та підлітків. Мережа милосердної любові, яка об'єднує всю спільноту, цього року уможливила прийняти приблизно 550 гостей з України. Особливістю цьогорічного проведення акції є те, що до участі запрошені, зокрема, діти й підлітки, яких вдалося повернути з Росії.

Нагода для автентичного братерства

Перші групи вже прибули в ці дні в регіони Марке (дієцезії Єзі та Асколі-Пічено-Сан-Бенедетто-дель-Тронто), Калабрію та Кампанію (дієцезії Локрі, Ламеція-Терме, Аверса, Теджано-Полікастро). До них приєднаються підлітки, яких приймуть дієцезії Комо, Феррара та Капуа. «У ці тижні, – каже дон Марко Паньєлло, директор Caritas Italiana, – досвід прийняття стає нагодою для справжньої братерської єдності. Це обмін дарами, який будує дружбу, здатну подолати будь-які кордони, щоб берегти красу, яка завжди характеризує кожну зустріч. Це насіння надії, посаджене в ґрунт, який стає родючим завдяки солідарності, здатне проголошувати, що інший світ є можливим, світ, в якому ми всі відчуваємо покликання бути будівничими мостів діалогу».

Зустріч з Папою Левом XIV

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Українські діти та підлітки, які в цими днями перебувають у гостях у дієцезіальних спільнотах в рамках проекту «Разом – краще», у четвер, 3 липня 2025 р., зустрілися з Папою Левом XIV. Зустріч відбулася в залі Павла VI разом з італійськими однолітками, які в ці дні беруть участь літньому таборі для дітей ватиканських працівників. Це була святкова подія, яка дала дітям можливість безпосередньо поспілкуватися з Папою, поставити йому запитання та послухати його слова. «Ісус закликає нас навчитися бути друзями, братами і сестрами», – сказав серед іншого Лев XIV, підкреслюючи: «Вже змалку ми можемо навчитися будувати мости, шукати можливості допомогти іншим. Бути промоутерами миру, дружби, а надто любові».