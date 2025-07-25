Екзарх Харківський: Папа близький до нас не тільки словами, а й діями

Єпископ Василь Тучапець, очільник Харківського екзархату УГКЦ, розповідає про розподіл гуманітарної допомоги, яку вони нещодавно отримали від Папи Лева XIV, та про важливість продовжувати підтримку тих, хто страждає від постійних російських обстрілів. Мешканці Харкова та області, за його словами, дуже цінують не тільки допомогу, яку вони отримують від Церкви, але й постійну присутність і близькість.

Світлана Духович – Ватикан

Кілька тижнів тому до Харкова надійшла допомога, надана Папою Левом XIV населенню, яке страждає від постійних російських обстрілів. Пакунки з продуктами харчування, з написом українською та італійською мовами «Дар Святішого Отця Лева XIV для населення Харківщини», були відправлені через Апостольську елемозінерію від собору Святої Софії в Римі, звідки регулярно вирушають вантажівки з гуманітарною допомогою для країни, що перебуває у стані війни. В інтерв'ю для ватиканських медіа владика Василь Тучапець, очільник Харківського екзархату УГКЦ, розповів, кому вони роздають цю допомогу, про поточну ситуацію в місті та області, а також про вдячність людей Церкві та Папі.

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«Продуктові набори, які ми отримали, – зазначає єпископ, – ми роздаємо, насамперед, людям, які найбільше постраждали від війни, що триває вже три з половиною роки. Багато людей евакуювалося з прикордонної зони – з Куп'янська, Вовчанська, Борової – де тривають бойові дії. Дуже часто вони втратили свої домівки і живуть у Харкові в гуртожитках. І ми стараємося таким людям давати допомогу. Ми також виїжджаємо в інші місця, де люди перебувають у потребі: Старий Салтів, Шевченкове – це міста, які також недалеко знаходяться до зони бойових дій. Зокрема, Старий Салтів був в окупації півроку. Коли наші війська звільнили місто, то стало очевидним, що понад сто родин втратили житло. Тому ми старалися через Карітас встановлювати там модульні будинки для людей. І зараз також привезли цю допомогу від Папи саме туди, в Старий Салтів, щоби людей підтримати. Люди дуже вдячні за цю допомогу».

Хараківський Екзарх підкреслює, що в цей період дуже важливо продовжувати допомагати людям. «Люди вдячні Церкві та Папі, бо він пам'ятає про нас, – додає він. – Як це було під час Божественної Літургії 28 червня, коли наша Церква мала паломництво до Риму з нагоди Ювілейного року. Там Папа також звернувся до нас, підтримавши наш народ у вірі, але й заявив про свою близькість. І ми бачимо, що він близький до нас не тільки словами, а й конкретними діями».

З початку повномасштабного російського вторгнення, при греко-католицькому соборі Святого Миколая в Харкові регулярно роздають гуманітарну допомогу людям, які залишаються жити в місті. Щочетверга перед собором утворюється довга черга людей. «Ми надаємо продукти харчування, засоби гігієни, одяг і ліки, – пояснює владика Василь. – Крім того, якщо маємо, то також надаємо дитяче харчування та підгузки. Ми роздаємо всім невелику кількість цих речей, а більші продуктові набори даємо людям, яких евакуювали з найбільш постраждалих громад». Єпископ додав, що, наприклад, одного продуктового набору, такий, як вони отримали від Папи, вистачає двом людям (зазвичай, це літня подружня пара) на два-три тижні, а то й на місяць. «Це суттєва допомога для цих людей, – каже він. – Там є продукти тривалого зберігання: крупи, макарони, консерви, які не псуються. Люди можуть їх готувати і таким чином виживати».

Говорячи про поточну ситуацію в місті та регіоні, греко-католицький єпископ підкреслює, що останнім часом вона погіршилася: атаки стають частішими, особливо з використанням дронів «Шахед». Після запису інтерв'ю з владикою Тучапецем надійшла звістка про жорстокі російські атаки на Харків: у четвер, 24 липня, Росія скинула дві авіабомби на житловий комплекс у центральній частині міста. Загинули 42 людини, серед них двоє немовлят, півторарічна дівчинка, 10-річна дівчинка та двоє 17-річних підлітків. Вже в день публікації (25 липня) з’явилася новина про ще одну атаку: російська керована авіабомба влучила по туберкульозному диспансеру, в якому в момент влучання перебували 13 пацієнтів та 15 людей персоналу.

«Найгірше те, – ділиться єпископ, – що це вже триває четвертий рік. І люди перебувають у великому психологічному напруженні. Декому вже дуже важко це все переносити. Діти дуже гостро реагують. Наприклад, при нашій парафії ми проводимо зустрічі з дітьми, і десь близько чи навіть трохи дальше щось вибухає, то деякі діти плачуть, і їх треба тоді відразу заводити в укриття, щоб заспокоїти».

Діти під час заняття при парафії Святого Миколая Чудотворця в Харкові

Харківський екзарх додав, що частина допомоги, отриманої від Папи, була призначена спеціально для дітей: це були продукти харчування, які вони роздали маленьким учасникам літнього табору «Веселі канікули з Богом», який допомогли провести семінаристи зі Львова та Згромадження Найсвятішого Ізбавителя. «Такі заходи допомагають дітям пережити позитивні емоції і трохи подолати жахіття війни», – пояснює наш співрозмовник.

Харківський єпископ також згадав про недавню поїздку до Італії групи дітей та підлітків з їхньої парафії: під час візиту до Риму вони взяли участь у загальній аудієнції (11 червня) з Папою Левом XIV і мали можливість сфотографуватися з ним. «Діти були дуже задоволені, – ділиться єпископ, – я чув від них дуже позитивні і гарні відгуки про цю зустріч зі Святішим Отцем і про перебування в Італії».

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Коментуючи той факт, що, незважаючи на сильні бомбардування, люди залишаються жити в Харкові, владика Тучапець пояснює, що вони не хочуть віддалятися від місць, де народилися, виросли і прожили все життя. «Навіть ті, хто евакуюється з навколишніх сіл, не хочуть їхати далеко, а залишаються в Харкові з надією, що війна скоро закінчиться. Але ніхто не знає, коли вона закінчиться...».

Єпископ підкреслює, що мешканці Харкова дуже цінують не тільки допомогу, яку вони отримують від Церкви, але й, перш за все, її постійну присутність і близькість: «Кожного разу, коли приїжджають гості, наприклад, з Італії, ми розповідаємо людям, що вони приїхали з католицької парафії. Тому за ці три з половиною роки місцеві мешканці дізналися більше про нашу Церкву і ставляться до нас прихильно. Деякі наблизилися до віри. Дуже часто перехожі заходять до нашої церкви і дякують нам за допомогу та за те, що ми допомагаємо людям і їх не покинули».