Карітас Європи підтверджує підтримку України в умовах війни

Керівники Карітасу Європи завітали в Україну, щоб підтвердити солідарність та закликати до постійної підтримки в умовах зростаючих гуманітарних потреб.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Linda Bordoni - Ватикан

Оскільки Україна й далі бореться з наслідками війни, що триває вже більше трьох років після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, делегація Caritas Europa на чолі з її президентом монсеньйором Міхаелем Ландау, відвідала країну, щоб висловити солідарність, оцінити поточні потреби та поновити підтримку місцевої мережі Карітасу. Візит включав зупинки в Івано-Франківську та Львові, де представники 14 країн зустрілися з національними та місцевими офісами Карітасу та оглянули поточні гуманітарні проекти.

В коментарі для Vatican News Тетяна Ставнича, президентка «Карітасу України» та віце-президентка Caritas Europa, описала місію як момент зустрічі, підбадьорення та планування. «Це був візит солідарності разом із багатьма нашими партнерами з усієї Європи, – сказала вона. – Ці зустрічі з місцевими та національною організаційними структурами Карітасу в Україні та нашими партнерами з-за кордону дала нам багато енергії та підбадьорення».

Момент візиту був дуже промовистим. «Напередодні зустрічей стався доволі масований обстріл», – розповіла Ставнича. «Навіть під час наших зустрічей лунала повітряна тривога, тож ми ховалися в укриття і продовжували обмін інформацією та планування дій». Під час візиту представники Caritas Europa мали можливість спостерігати за роботою місцевих команд, які надають притулок, психосоціальну допомогу, підтримку переміщеним особам та послуги дітям і літнім переміщеним особам. Згідно з офіційною заявою Caritas Europa, ці зустрічі виявили не тільки масштаби страждань, але й стійкість громад та важливу роль місцевих гуманітарних організацій.

Реагування на надзвичайні ситуації та довгострокові проекти

Тетяна Ставнича підкреслила, що дві національні організації Карітасу – «Карітас України» та «Карітас-Спес Україна» – разом утворюють найбільшу національну гуманітарну мережу в країні. Їхня робота охоплює широкий спектр послуг, від реагування на надзвичайні ситуації та евакуації до довгострокових проектів, спрямованих на інтеграцію та відновлення. «Ми зосереджуємося на найбільш вразливих групах населення», – сказала вона. «Сюди входять самотні люди похилого віку, сім'ї з членами, які мають особливі потреби, багатодітні сім'ї та одинокі матері». Вона пояснила, що в прифронтових районах Карітас забезпечує базовими речами, гігієнічними засобами та доступом до води, ремонтом будинків та психосоціальною підтримкою.

Розмірковуючи про тривалий вплив війни, очільниця Карітасу України зазначила, що задоволення гуманітарних потреб, які постійно розростаються, стає дедалі складнішим завданням. «Люди втомлені, але у них є сильне бажання жити далі, реагувати, допомагати один одному і будувати життя», – сказала вона. «Кількість людей, які потребують допомоги, залишається дуже високою. За оцінками ООН, у 2025 році гуманітарна допомога буде потрібна приблизно 13 мільйонам людей в Україні», – зазначила Ставнича, додаючи: «Мережа продовжує надавати нам допомогу мірою своїх можливостей, а ми також беремо участь у двосторонніх проектах з членами Карітасу, інституційному фінансуванні та місцевих зборах коштів, незважаючи на нестабільний стан економіки України».

У своїй заяві о. В'ячеслав Гриневич, SAC, виконавчий директор «Карітас-Спес Україна», підкреслив важливість міжнародної солідарності в цьому ювілейному році. «Солідарність, яку ми отримуємо від мережі Карітас, є особливо значущою для нас в Україні. Ми глибоко відчуваємо близькість наших численних колег з усієї Європи. Їхня підтримка та присутність дають нам сили і нагадують, що ми не самотні в ці складні часи», – сказав він.

Занепокоєння щодо зменшення міжнародної підтримки

Монсеньйор Міхаель Ландау висловив занепокоєння щодо зменшення міжнародної підтримки. «Карітас стикається з великими викликами в Україні. Потреба в допомозі є величезною і постійно зростає. Водночас багато міжнародних донорів, зокрема європейських, починають зменшувати свою підтримку. Це дуже турбує», – сказав він, наголошуючи: «Населення України як і раніше потребує нашої солідарності, можливо, зараз більше, ніж будь-коли».