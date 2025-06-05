Святий Рік 2025: Ювілей церковних рухів, асоціацій та новітніх спільнот

Понад сімдесят тисяч учасників збере в Римі чергова велика Ювілейна подія в Римі, що відбудеться в контексті відзначення П’ятидесятниці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Наприкінці цього тижня у Римі відбудеться чергова велика подія в рамках проведення Святого Року 2025: Ювілей церковних рухів, асоціацій та новітніх спільнот. На паломництво, що відбуватиметься 7 і 8 червня, прибуть понад 70 тисяч вірних із понад 100 країн світу. Учасники ювілейної події представлятимуть харизматичні та місіонерські рухи, які є вираженням живої та динамічної євангелізації в світі. Це буде їхня перша зустріч з Папою Левом XIV.

Ювілей розпочнеться в суботу, 7 червня, паломництвом через Святі Двері папських базилік. Починаючи від 16:00 представники рухів і спільнот збиратимуться на площі Святого Петра у Ватикані, готуючись до молитовного чування з Папою в навечірʼя П’ятидесятниці. Перша частина зустрічі буде збагачена свідченнями представників різних рухів. Зокрема своїм досвідом поділиться місіонерська подружня пара з неокатехуменальної дороги Педро і Беґонія Санчес: уродженці Іспанії та батьки 12 дітей, вони звершують євангелізаційне служіння в Києві. О 20:00 Святіший Отець очолить на площі молитовне чування у формі Літургії Слова, під час якої виголосить проповідь.

Завершальною подією Ювілею церковних рухів, асоціацій та новітніх спільнот стане Свята Меса, яку 8 червня, неділю П’ятидесятниці, Папа Лев XIV очолить на площі Святого Петра у Ватикані.