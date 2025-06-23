Єпископи США: підтримуйте релігійну свободу молитвою, освітою та діями

Конференція католицьких єпископів США відзначає Тиждень релігійної свободи, який триває з 22 по 29 червня, закликаючи вірних сприяти релігійній свободі для всіх віруючих через молитву, освіту та громадську діяльність.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ / Christopher Wells – Ватикан

Починаючи з 22 червня 2025 р., в день памʼяті священномученика Джона Фішера і мученика Томаса Мора, святих, яких стратив Генріх VIII за вірність своїм релігійним переконанням, Католицька Церква у Сполучених Штатах Америки відзначає Тиждень релігійної свободи, який завершиться 29 червня, в день урочистості святих Апостолів Петра і Павла. За ініціативою Конференції католицьких єпископів США (USCCB) Тиждень релігійної свободи запрошує віруючих сприяти «основоположному праву на релігійну свободу для католиків та представників усіх інших віросповідань».

Молитися, розмірковувати та діяти, як свідки надії

Тема цьогорічних заходів, Свідки надії, базується на щорічному звіті Конференції про стан релігійної свободи в США за 2025 рік, в якому наголошується на «впливі політичної поляризації на релігійну свободу», а також на таких питаннях, як дозволи на штучне запліднення, загрози католицьким служінням, що допомагають мігрантам, та право вибору батьків у питаннях освіти дітей. Єпископ Томас Папроцький із дієцезії Спрінґфілд, штат Іллінойс, який запропонував ідею Двотижневої свободи, що згодом перетворилася на Тиждень релігійної свободи розповів, що цьогорічна тема пов'язана з Ювілейним роком, проголошеним Папою Франциском.

Черпаючи натхнення зі слів «надія не засоромить», які знаходяться у Посланні святого апостола Павла до Римлян, єпископ Папроцький зазначив, що надія «дає нам впевненість у майбутньому і в тому, що Бог обіцяє нам вічне життя». Він пояснив, що Тиждень релігійної свободи є закликом до католиків молитися за захист релігійної свободи в США та в усьому світі, замислитися над значенням релігійної свободи та вжити заходів на захист свободи віросповідання. «Отже, ці три кроки: молитися, розмірковувати та діяти так, щоб ми могли бути свідками надії в контексті релігійної свободи», – підсумував єпископ.

Свободу слід відрізняти від сваволі

У своєму інтерв'ю для Vatican News єпископ Папроцький зазначив, що питання релігійної свободи слід розуміти в контексті вчення Церкви про свободу. Посилаючись на вчення святого Папи Івана Павла II, єпископ пояснив, що справжня свобода пов'язана з істиною і її слід відрізняти від «вседозволеності», тобто можливості робити все, що заманеться. «Церква навчає, що свобода існує для того, щоб ми могли вільно сповідувати свою віру, прагнути до добра і говорити правду», – розповів ієрарх. Він наголосив та тому, що «зворотний бік медалі прав – це обов'язки», не тільки в Церкві, але й у «цивільному контексті». Підсумовуючи свою думку про права і обов’язки, єпископ зазначив: «Це не тільки питання нашої свободи і наших прав, але ми маємо обов'язок бути добрими громадянами, сприяти спільному благу і нашій нації та захищати свободу нашої країни».