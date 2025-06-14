Віра Церкви (22): Євхаристія – дар Божої любові

В двадцять другому епізоді рубрики, присвяченої спадщині Другого Ватиканського Собору, йдеться про Божу любов, яка проявляється у Святому Таїнстві Євхаристії, спонукаючи людину ставати цінним Божим даром для інших.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

Розглянувши особливості літургійної мови, переходимо до роздумів над значенням Святого Таїнства Євхаристії у житті християнських громад. Катехизм Католицької Церкви навчає нас, що Євхаристія є джерелом і вершиною всього християнського життя, а тому всі інші Святі Таїнства, церковні служіння спрямовані до неї, оскільки Євхаристія містить весь духовний скарб Церкви – самого Христа. Конституція про святу літургію ІІ Ватиканського Собору називає Святе Таїнство Євхаристії таїнством любові та знаком єдності. Ці визначення вказують на дію Бога, Який дарує нам Своє життя. Не даремно слово Євхаристія перекладається як подяка, зроджуючи відчуття радості за нове, Боже життя. Тому в цьому епізоді ми поглянемо на те, яке значення для людини має дар, щоб усвідомити велич Пресвятої Євхаристії.

Аудіоверсія

Дар безумовної любові

Дар, дарунки здебільшого асоціюються із чимось безоплатним, подарованим з нагоди визначних подій у житті людини. У інші дні отримати щось задарма вважається радше винятком, ніж нормою. Тому деколи можна почути, що безплатним є тільки сир у мишоловці. Ця фраза свідомо чи несвідомо повідомляє слухачу про підступ, який може приховуватися, коли вам пропонують щось задарма. Повсякденне життя показує необхідність праці, щоб заслужити чи здобути якусь річ. Тому людям завжди приємно отримувати подарунки чи вигравати у лотереї, оскільки це щось таке, що контрастує зі звичайними буднями.

Переконані, що нічого не дається задарма, люди часто керуються суперництвом і конкуренцією, щоб щось завоювати за рахунок інших. Ба більше, ця потреба може негативно вплинути на самопочуття та сенс життя. Наприклад, коли людина не знає чи не відчуває, що її люблять, то прагне довести це, намагаючись усім сподобатися. Це призводить до думки, що її життя має цінність лише у світлі схвалення інших, а її ідентичність базується виключно на судженнях оточуючих. Бажання завоювати визнання та яскраво себе представити простежується, наприклад, у соціальних мережах. Завдяки продукуванню красивих фото, зніманню нових відеороликів чи поширенню численних дописів, підлітки й дорослі задовольняють свою потребу довести іншим, що вони чогось варті, кращі за інших або просто хочуть подобатися людям, щоб заслужити їхню любов. І байдуже, що з багатьма глядачами вони можуть бути навіть не знайомі в реальному житті. Нерідко намагання такого типу довести іншим, що вони варті любові, призводить до болючих та саморуйнівних наслідків для людини.

Господь, натомість, показує людині зовсім інше бачення любові. «Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди великої» (Пісн. 8,7), – читаємо у книзі Пісня Пісень. У Святому Письмі ми зустрічаємо важливу істину: любов не можна купити, її не можна виторгувати, вона безоплатна за визначенням, є даром, який не залежить від заслуг, багатства й бідності, від здобутків й втрат та від того, наскільки ми є чудовими людьми. Любов не заслуговують, її отримують і віддають, безкорисливо. Євангельська логіка вчить нас, що для Бога ми всі є цінними та любленими, незалежно від відмінностей, які нас розділяють. Пропонуючи Свою безумовну любов, Господь кличе кожного увійти з Ним у спільність. Іншими словами, кожен запрошений на Божий бенкет, яким Отці Церкви називають Євхаристію. З іншого боку, на цьому бенкеті ніхто не заслужив собі місця, ніхто недостойний прийняти самого Господа у Євхаристії, адже кожен з нас є грішником у порівнянні з Богом. Однак саме в цьому полягає цінність Божого дару, який Христос пропонує «на відпущення гріхів» (Мт. 26,28).

Господь є джерелом кожного дару (Як. 1,17). Він дарує Себе людині передусім через свого Сина, Ісуса Христа: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним» (Ів. 3,16). Ісус, істинний Бог та істинна людина, проживаючи між нами, зробив себе цілковитим даром, який стає вираженням найбільшої любові. Євангелія від Івана виявляє дивовижну динаміку дару Божої любові. Учні, але загалом усі люди, є даром Отця Синові (пор. Ів. 17,2, 24; Ів. 17,6). Син же, отримавши від Отця дар Його слова (Ів. 17,8.14) і слави (Ів. 17,22.24), передає всі ці дари своїм учням (Ів. 17,7-8). Все життя Ісуса на сторінках Євангелії відкриває нам суцільний дар Бога людям, який виражається як дар прикладу (Ів 13,15) та дар нової заповіді, дар взаємної любові (Ів 13,34).

У кульмінації свого життя Ісус запропонував нам дар свого Тіла і Крові. Важливо підкреслити, що Святе Таїнство Євхаристії було установлено Христом перед Його страстями і смертю, які є вираженням нерозривної мережі фізичного, політичного, судового і психологічного насильства. У цих обставинах дар Євхаристії набирає парадоксального значення. Ісус віддає своє життя Богові, щоб перетворити смерть на дар – єдиний спосіб обернути негатив і зло на великий акт любові. Дар Євхаристії розповідає нам про безмірну любов, яка перемагає навіть смерть. Господь віддав Себе на смерть, щоб через воскресіння дарувати себе на поживу всім і завжди. Тому Церква, звершуючи Євхаристію, сповідує, що цей дар вкорінений у самодаруванні Христа задля неї. «Ми любимо, бо Він перший полюбив нас» (1 Ів 4,19), – наголошує апостол Іван. Зрештою, Господь у Євхаристії залишається тим, хто завжди любить нас першим.

Стати свідками Христової любові

Пресвята Євхаристія вводить нас у єдність з Христом, у безпосередній контакт з Його любов’ю і відтак, чинить здатними любити так, як любить нас Христос, до кінця (Ів. 13,1). Благодать Євхаристії має за мету привести християнина до досконалості любові: до дарування себе. Логіка цього дару полягає в тому, щоб ми були даром для інших, щоб жертвували себе, свої таланти, час, своє життя для інших. У такий спосіб стаємо свідками дії Бога, коли через наші вчинки, слова і спосіб життя Господь стає присутнім у світі. Свідчення можна описати як засіб, за допомогою якого істина Божої любові досягає чоловіків і жінок в історії, запрошуючи їх вільно прийняти радикальну новизну Христової любові.

Наші діла віри й наставлення до інших нерозривно пов’язані із Христовим даром – повним віданням Себе людям у Євхаристії, яка дає новий імпульс життю і спонукає стати свідками Його любові. Віддавати себе означає втратити себе через щедре дарування в безкорисливій любові, без умов та обмежень. У такий спосіб можемо дати відповідь віри на зло, страждання та гріх, які сковують людину. Зрештою, дарування себе знаходить сенс не в самій особі, а має на меті сопричастя з Богом та людьми. Тому покликання кожного послідовника і послідовниці Христа полягає в тому, щоб бути разом з Ісусом, хлібом, що ламається за життя світу.

Наслідування Ісуса у даруванні виражає т. зв. євхаристійну духовність, якою жили чимало святих і праведників в історії Церкви. Наприклад, нещодавно проголошений блаженним п’ятнадцятирічний юнак Карло Акутіс, якого називають «покровителем інтернету». Як розповідають свідки, таємницею його духовного життя була щоденна участь у Святій Месі, приймання святого Причастя та часта адорація Пресвятої Євхаристії. Мати згадувала, що її син дивувався, як стільки людей можуть стояти в нескінченних чергах, щоб відвідувати різні заходи, однак, незважаючи на те, що є католиками, не знаходять часу хоч на кілька хвилин зупинитися в тиші перед кивотом з Євхаристією. Блаженний Карло Акутіс любив розповідати про один з євангельських епізодів, коли улюблений учень Ісуса поклав йому на груди голову під час Тайної вечері. За його словами, цей жест є праобразом загального заклику до всіх людей стати улюбленими учнями Бога та провадити інтенсивне євхаристійне життя.

Саме з любові до дару Євхаристії у Католицькій Церкві з’явилася набожність до Пресвятого Серця Ісуса, традиція одногодинної євхаристійної адорації у четвер та практика Перших п’ятниць місяця, які включають приступання до святого Причастя та Святого Таїнства Покаяння. Минулого року Папа Франциск ще раз підтвердив цінність цих побожних практик і традицій, присвятивши Пресвятому Серцю Ісуса свою енцикліку Dilexit nos.

Отож, Католицька Церква навчає нас, що джерелом будь-якого дару є сам Господь, Який дарує нам Себе у Святому Таїнстві Євхаристії з безумовною любов’ю, яка спонукає до наслідування Христа у нашому щоденному житті. Споглядання цього невимовного дару Бога своїй Церкві, зігріває людське серце, наповнює Його вдячністю та силами, щоб могти протистояти гріху, чинячи себе даром для інших.

Бібліографія:

Катехизм Католицької Церкви, Місіонер, Жовква 2002, 1324.

ІІ Ватиканський Собор, Конституція про святу літургію «Sacrosanctum Concilium» // Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі, Свічадо 2014, 47.

PAPA BENEDETTO XVI, Sacramentum Caritatis, in URL: < https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html > (in 05/06/2025), 175, 85-88.

F. SIENI, Il mistero eucaristico, (Quaderni del Concilio, vol. 9), Shalom editrice 2022, 7,14, 24-26.