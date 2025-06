Віра Церкви (21): значення знаків й символів у літургії

В двадцять першому епізоді рубрики, присвяченої спадщині Другого Ватиканського Собору, йдеться про особливості знаків та символів, які мають здатність промовляти до учасників богослужінь, виражаючи своє первинне значення.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

У минулому епізоді ми говорили про те, що мова, яка присутня в літургії, також виражається через невербальну комунікацію, що дозволяє висловити багатство християнського богослужіння. Зокрема, під час Божественної Літургії / Святої Меси використовуються не лише слова й жести, а й знаки та символи. У цьому епізоді ми розкриємо деякі комунікативні та смислові особливості цих елементів літургійної мови, які допомагають прояснити депозит віри.

Комунікаційна роль знаків та символів

У літургії варто розрізняти знак і символ. Знак – це реальність, яку можна побачити, яка є відчутною і яка відсилає нас до іншої, відсутньої реальності, або присутньої в інший спосіб. Наприклад, червоне світло світлофора – це знак, який повідомляє: «Стоп», виражаючи заборону їхати або йти далі. Між червоним кольором і вимогою зупинитися немає ніякого зв’язку, однак внаслідок того, що ми одного разу про це домовилися, то надали червоному кольору саме такий смисл.

У християнській літургії ми також знайдемо ті знаки, які промовляють до інших. Наприклад, знак святого хреста, який повідомляє іншим про віру в Триєдиного Бога. Знак хреста використовують у мистецтві, народній творчості чи як одну з ювелірних прикрас. Однак людина, часто цього не розуміючи, забуває про витоки цього знаку, який безпосередньо пов’язаний із конкретним болем Ісуса. За часів Його земного життя ніхто б не подумав прикрасити себе хрестом, який у тогочасному суспільстві був шибеницею, відомим знаряддям смерті, яке не мало в собі нічого красивого. Все, однак, змінилося із розп’яттям Ісуса Христа, Який вчинив його знаком перемоги над гріхом й смертю. Відтак хрест став для християн знаком надії, опори та любові. Тому взяти на себе хрест кожного дня, як закликає Ісус (Мт. 16, 24), не означає надягнути дерев’яний, срібний чи золотий хрестик, а взяти те, що нас найбільше болить, єднаючись з хресними стражданнями Ісуса Спасителя, Який зціляє нас своїми хресними ранами (пор. Іс. 53,5).

Отож, знаки, які використовуються у літургії, містять у собі вже закладений сенс, внаслідок якого уможливлюється їхня здатність промовити те, що важко висловити лише словами. Ба більше, цінність знаків полягає в тому, що вони прояснюють для людини Боже таїнство. Наприклад, хліб і вино мають особливе значення для Літургії, адже завдяки Христовим словам і прикликанню Святого Духа, вони стають Тілом і Кров’ю Христа. Початкове значення хліба й вина полягає в тому, що вони є даром Творця для людини. У Старому Завіті ці плоди землі приносилися в жертву на знак вдячності Богові. Зрештою, слово Євхаристія у перекладі з грецької мови означає «подяка». В контексті виходу з Єгипетського рабства ці дари набирають оновленого значення, адже нагадують Ізраїльському народові про небесну манну в пустелі, що стає знаком життя – хлібом Божого слова. Своєю чергою вино, чаша благословення (1 Кор. 10,16), у пасхальній юдейські вечері позначає очікування месіанського відновлення Єрусалиму. У проповіді Ісуса Христа, очікуваного Месії, ці значення не скасовуються, а набирають євангельської новизни, яка поступово реалізовується у подіях, описаних на сторінках Євангелій.

Знаки хліба і вина знайшли своє остаточне значення у події тайної вечері, під час якої було встановлено Святе Таїнство Євхаристії. Звичайно, Євхаристія для багатьох може стати каменем спотикання (пор. Ів. 6,60), оскільки залишається таїнством, яке за своєю природою не може бути повністю зрозумілим, але є реальністю, в яку можна увійти з вірою. Поступово відкриваючи глибоке значення Євхаристії, ми стаємо не лише спостерігачами, а й учасниками дару Господнього Тіла і Крові, який Христос дарував нам через свою смерть і воскресіння.

Літургія також використовує символи. Слово символ походить з давньогрецької мови від складеного дієслова συμβάλλω, яке приблизно означає об’єднувати окремі частини. Внаслідок об’єднання елементів, подібно як це відбувається зі шматочками пазлів, породжується нова реальність. Наприклад, вода має багато значень, серед яких – символ очищення. Поєднуючи воду й очищення, ці два елементи виражають нову реальність, яка у Святому Таїнстві Хрещення символізує смерть для гріха і входження в нове життя Пресвятої Трійці через уподібнення до Христа. Таким чином, у поєднанні з додатковими літургійними діями та Божим словом, вода для Хрещення набуває основоположного значення для входження новохрещеного у життя віри.

Завдання передавати Боже послання

Як зазначає Конституція Sacrosanctum Concilium, літургія – це зустріч любові між Христом і Його Церквою, яка здійснюється також через видимі знаки та символічні елементи, задля освячення людей. Цей же документ ІІ Ватиканського Собору окреслює норми літургійного оновлення, які зокрема, стосуються обрядів: «нехай обряди ясніють шляхетною простотою; нехай відзначаються стислістю і прозорістю й уникають непотрібних повторень; нехай будуть пристосовані для розуміння їх вірними і загалом не потребують багатьох пояснень». Як бачимо, ці норми вказують на одне із завдань символічної мови, яке полягає в тому, щоб у зрозумілий спосіб передати Боже послання.

Знаки, введені в літургійний вжиток, були обрані невипадково, тому що вони вже природньо щось позначали і стали для людини вираженням божественних реалій. Варто зазначити, що з плином часу деякі знаки можуть втратити своє первісне значення або перестають бути доступними для людей певної епохи чи країни. Тому для того, щоб зрозуміти знаки, їх потрібно прочитувати в їхньому встановленні Христом, Церквою та в межах християнської традиції. Крім того, літургійні знаки майже завжди мають біблійне коріння.

Своєю чергою символи, які використовуються під час богослужінь, допомагають наблизити людину до глибшої спільності з таїнством спасіння. Символи стають дієвими, коли відображають певні аспекти віри та приводять вірних до глибшого розуміння Христової науки. Символічна мова виконує своє завдання до тих пір, поки це спонукає нас переживати досвід, викликаний чуттєвими реаліями. Тому символи завжди потребують пояснення, бо самі по собі вони нічого не говорять. Використання знаків і символів у богослужіннях не залежить від їхньої кількості чи різноманіття, а від здатності промовляти, тобто виражати закладене первинне значення.

Ба більше, знаки і символи не повинні обмежуватися храмом, а мають знайти відгомін у серці людини, щоб спрямовувати її до наслідування Бога поза храмом, у щоденному житті. Задля цього необхідна мудрість священнослужителів, яка полягає в тому, щоб вірно передати Боже послання, уникаючи поверхового ефекту. Наприклад, коли омивання ніг у Великий четвер перестає бути символічним жестом і перетворюється на театральне дійство, літургія зраджує своє справжнє значення. Літургія не є виставою, а відтворенням християнського таїнства. Символічний жест омивання ніг має закликати присутніх до служіння любові, яке Церква повинна здійснювати сьогодні за прикладом свого Учителя. Таким чином, символічна мова літургії має апелювати не виключно до візуальної пам’яті, а до внутрішнього діалогу з невимовним і безконечним таїнством Бога. У такий спосіб знаки і символи, у поєднанні з Божим словом, стають виразними, уникаючи багатозначності. Літургійні тексти й символи досягають своєї мети, якщо є зрозумілими для громади вірних – першого суб’єкта літургійної відправи.

«Отож Церква старанно дбає, щоб Христові вірні в цьому таїнстві віри не були сторонніми чи німими глядачами, щоб вони, добре розуміючи його через обряди та молитви, брали свідому, побожну й діяльну участь у священнодійстві, отримували наставництво Божого слова, насичувалися трапезою Господнього Тіла, дякували Богові, приносячи непорочну Жертву не лише руками священника, а й разом із ним, щоб вони вчилися жертвувати самих себе і з кожним днем через посередництво Христа вдосконалювалися в єдності з Богом і між собою, щоб, на кінець, Бог був усім в усьому», – читаємо у Конституції про святу літургію.

