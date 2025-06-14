Інклюзія в Церкві: виступ черниці під час конференції ООН

У інтерв’ю для ватиканських медіа с. Вероніка Донателло, S.F.Alc, поділилася враженнями від участі у цьогорічній конференції держав-учасниць Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка відбувалася у США.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Antonella Palermo – Ватикан

Потягом 10-12 червня 2025 р., у Нью-Йорку відбувалася 18-та сесія конференції держав-учасниць Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Загальною темою цього заходу є посилення обізнаності громадськості про права та внесок людей з обмеженими можливостями в соціальний розвиток. Під час засідань до присутніх звернулася, зокрема, сестра Вероніка Донателло, S.F.Alc, Голова Національної служби душпастирства осіб з інвалідністю Італійської Єпископської Конференції (CEI) та координатор проекту «Nessuno escluso» (Ніхто не є виключеним), яку просуває ватиканська Дикастерія у справах комунікації. У інтерв’ю для Vatican News вона розповіла, що метою її доповіді було представити зусилля Церкви в Італії та Святого Престолу на користь інклюзії.

Перспектива інклюзивного підходу

Черниця підкреслила важливість розуміння підходу, який дедалі більше спрямовується на супровід людей з особливими потребами «в будь-якому стані і в будь-якому віці», з увагою до підтримки сім’ї, до знання того, як працювати в сфері духовності та різних контекстах життя, які кидають виклик людям, які зустрілися з інвалідністю. Вона поділилася, що після свого виступу чимало людей їй зізналися, що не думали, що Церква настільки залучена у цю сферу. «Це цікаво, тому що ми потроху кидаємо виклик деяким стереотипам й упередженням», – сказала с. Вероніка, додаючи, що бути єдиною монахинею на такому міжнародному майданчику має велике значення.

Боротьба за гарантування основних прав

Під час доповіді черниця розповіла також про застосунок «Vatican for all», завдяки якому люди з обмеженими можливостями можуть брати участь в заходах з Папою. Це один з прикладів того як Церква турбується про них, сприяючи залученню їх у спорт, мистецтво та різні форми дозвілля. «Не говоріть про інвалідність лише тоді, коли відбуваються трагічні чи приємні події, а розповідайте про повсякденне життя», – висловила побажання с. Вероніка.

Черниця, як і багато інших, переконана, що нові технології роблять вирішальний внесок у покращення якості життя, однак застерегла ніколи не забувати, що за ними стоїть людина. Крім того, вона вказала на прірву між науковими досягнення та неспроможністю гарантувати мінімум прав, щоб почуватися особистістю, що особливо простежується в Латинській Америці та Африці. І це, за її словами, є також викликом для душпастирства, щоб наполегливо та фахово підтримувати й захищати гідність людини.