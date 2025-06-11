Відбулося призначення єпископа-помічника китайської дієцезії Фучжоу

Призначення відбулося в рамках Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що в середу, 11 червня 2025 року, відбулося визнання у цивільній сфері та вступ на посаду Його Преосвященства Йосифа Лінь Юньтуаня, якого Святий Отець у рамках застосування Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою, 5 червня цього ж року призначив Єпископом-помічником дієцезії Фучжоу, що в провінції Фуцзянь в Китаї.

«З радістю дізнаємося, що сьогодні, з нагоди вступу на посаду Єпископа-помічника Фучжоу Його Преосвященства Йосифа Лінь Юньтуаня, його єпископське служіння було визнане також з боку цивільної влади, – зазначив Маттео Бруні, Директор Ватиканського пресцентру. – Ця подія є ще одним плодом діалогу між Святим Престолом і китайською владою та важливим кроком на шляху поглиблення сопричастя в дієцезії».

Єпископ Йосиф Лінь Юньтуань народився у Фуціні (Фуцзянь) 12 березня 1952 року. Від 1979 по 1983 рік навчався у дієцезіальній семінарії Фучжоу, а 9 квітня 1984 року прийняв пресвітерські свячення. Служив парохом на різних парафіях дієцезії, працював викладачем у семінарії, у певний час обіймав посаду заступника директора дієцезіальної економічної комісії. У той же час протягом декількох років він був єпископським делегатом. Від 2003 по 2007 рік обіймав посаду адміністратора дієцезії, а в наступний період, до 2013 року, допомагав Апостольському адміністратору в якості його делегата. Згодом, від 2013 по 2016 рік, виконував обов'язки Апостольського адміністратора ad nutum Sanctae Sedis. Єпископське рукоположення отримав 28 грудня 2017 року.