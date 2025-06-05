Перші випускники Програми церковної комунікації та дипломатії УГКЦ

Підходить до завершення формаційна річна Програма церковної комунікації та дипломатії, що є ініціативою Відділу зовнішніх церковних зав’язків УГКЦ. Дванадцять випускників, які пройшли два етапи програми, – перший онлайн, а другий офлайн у Вашингтоні, – повернуться до своїх місць служіння, щоб втілити в життя набуті знання і досвід. Про особливості цього вишколу розповідають очільник згаданого відділу владика Борис Ґудзяк та двоє випускників програми.

Світлана Духович – Ватикан

«Євангеліє кличе нас всіх відкриватися до інших. Церква покликана проповідувати до всіх народів. Час війни підкреслив необхідність для нашої Церкви пояснювати іншим, ким ми є», – зазначив в інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News владика Борис Ґудзяк, Філадельфійський Митрополит УГКЦ, пояснюючи мету формаційної програми «Церковна комунікація та дипломатія», яку координує Інститут святого Гавриїла. У червні 2025 р. завершують свій вишкіл перші випускники цієї програми, яка складалася з двох етапів. В першому етапі, який проходив онлайн і який тривав з червня до грудня 2024 р., взяло участь 39 осіб, серед яких були як представники духовенства, так і миряни. Дванадцять з них, пройшовши відбір, взяли участь у другому етапі програми, який полягав у п’ятимісячному стажуванні у Вашингтоні.

Робоча зустріч з владикою Борисом Ґудзяком під час Форуму католицького соціального служіння

«Пояснювати зовнішньому світові, ким ми є»

«Ми є християни, – продовжує свою думку владика Борис, – ми є носіями Євангелія про Воскресіння Христове, і ми також є людьми, які зараз переслідувані, бо наш народ, наша Церква терпить від жахливої війни. Відділ зовнішніх церковних зв'язків УГКЦ, до якого мене Блаженніший Святослав призначив ще в 2014 році, має завдання пояснювати зовнішньому світові, католикам, християнам і нехристиянам в релігійних, культурних і політичних сферах, ким ми є, як ми можемо робити внесок до ширшої людської спільноти і як ця спільнота може допомагати нам».

Філадельфійський Митрополит зазначив, що для вишколу осіб, які би могли здійснювати цю місію, єпископи УГКЦ на Синоді в Римі 2023 року доручили Відділу зовнішніх церковних звʼязків створити Програму комунікації і церковної дипломатії. «Для реалізації цього завдання, – пояснив він, – відділ співпрацює з Українським Католицьким Університетом, який надає викладачів, платформу для онлайн лекцій, і також директора отця Юрія Козловського. І для інституалізації цього напрямку праці був створений Інститут святого Архистратига Гавриїла».

Одна з учасниць Програми комунікації і церковної дипломатії, яка пройшла її два етапи, – Маргарита Чечерська з Чернівецької єпархії УГКЦ. За освітою вона лікар, а при єпархії виконує обов'язки референта студентів. Маргарита розповіла, що під час першого етапу програми, що відбувався в онлайн форматі, вони слухали різні доповіді про культуру та історію України, про історію УГКЦ і про важливість дипломатії для Церкви.

У Вашингтоні учасники програми мешкали при греко-католицькій семінарії святого Йосафата. За словами владики Ґудзяка, це також є одним із складових елементів програми: «Вони разом живуть і моляться, творять спільноту. Тобто вони назовні мають представляти передусім Євангеліє, євангельську любов, а нею треба жити, щоб її представляти». На думку Маргарити, творення цієї спільноти може в майбутньому сприяти розвитку комунікації в УГКЦ як всередині, так і назовні: «Тут нас є дванадцять учасників, і це представники з різних єпархій України і з-за кордону. Додам, що УГКЦ має шістнадцять єпархій в Україні і двадцять за кордоном. Тому ми творимо мережу комунікацій між нашими єпархіями, а без якісної комунікації всередині буде важко комунікувати назовні».

Щоденне богослужіння в каплиці семінарії св. Йосафата у Вашингтоні

Лекції в кращих католицьких університетах США

Ключовим елементом Програми комунікації і церковної дипломатії було відвідування лекцій в Джорджтаунському університеті (єзуїтський католицький виш, що має одну з найкращих шкіл міжнародних відносин), та в Католицькому університеті Америки. «Наприклад, у мене в Джорджтауні був курс “Культура і дипломатія”, – розповідає Маргарита, – а в католицькому в мене була “Релігія та психологія”. Це можливість влитися в американське середовище, зрозуміти, як вони працюють, як працює система освіти, краще зрозуміти і набратися досвіду. Ми є вільними слухачами в обох університетах, але це не применшує значення того, наскільки воно є ефективним. На одному з занять в Джоржтауні ми мали спікера Вільяма Тейлора, який був колишнім послом Америки в Україні. Це був дуже незвичайний і гарний досвід. Окрім університетів, ми також маємо додаткові лекції в нас в семінарії. Ми говоримо про медіа, про комунікацію, наприклад, нам пояснюють, як оформити прес реліз».

Не тільки теорія

Здобуваючи теоретичні знання з комунікації та дипломатії, учасники програми, одночасно, мали можливість їх застосовувати. Їхнім завданням було протягом пʼяти місяців організувати конференцію, прес-конференцію, виставку, концерт і фандрейзингову подію. Окрім цього, як зазначив Митрополит Філадельфійський, «один день в тиждень вони виходять в місто, до Конгресу, до Сенату, до президентської адміністрації». «У Вашингтоні є сто сімдесят п'ять дипломатичних представництв, понад двісті аналітичних центрів, – підкреслив він. – Сюди приїжджає дуже багато людей. І в цьому спілкуванні знімається певний комплекс, що, мовляв, “я не маю відваги, не маю засобів, не знаю настільки англійську мову, щоб про себе говорити. І, очевидно, набирається досвід, як говорити з різними людьми про Церкву, про Христа, про Україну, про війну, яку веде Росія».

«Значна частина нашої діяльності тут, – зазначила Маргарита, – це розвиток вміння адвокатувати. В американському контексті це означає доносити інформацію до конгресменів, до сенаторів про різні проблеми американського народу. Але так як ми є тут, то ми також ходимо адвокатувати: спілкуємося з конгресменами, розповідаючи про війну в Україні. Наразі вдалося зустрітися з командами тридцяти шести конгресменів і сенаторів. Це є представники двадцяти штатів. Тобто це гарна можливість тут, в Америці, бути голосом українців, говорити про Україну і про війну в Україні».

Адвокаційна зустріч в сенаті в рамках Форуму католицького соціального

Вчитися адвокації

Маргарита Чечерська зауважила, що перед тим як іти адвокатувати, вони мали тренінги. Тобто їх вчили, як говорити так, щоб це було якісно. «Нас вчили, наприклад, що треба доносити, здавалось би, такі очевидні речі: що це не просто агресія Росії, а що це війна Росії проти України, – розповіла вона. – Тобто важливо підбирати правильні слова для того, щоби все звучало чітко і без двозначних контекстів. Дуже важливо говорити про факти, які відбуваються. Наприклад, коли йдеться про бомбардування міст, то треба говорити конкретно, яке місто, скільки жертв. Треба розуміти, що те, що для нас є очевидним, для когось це може бути чимось новим. І хай це нас не стомлює говорити, говорити, тому що рано чи пізно це принесе свої плоди».

Досвід комунікації з представниками влади

На користь цього практичного аспекту програми «Церковна комунікація та дипломатія», тобто набуття досвіду, звернув увагу ще один її учасник отець Юрій Карвацький, священник Львівської архиєпархії УГКЦ. Він є парафіяльним священиком в селі Зимна Вода, що неподалік Львова, а окрім цього працює в Комісії освіти і виховання в Курії своєї архиєпархії та очолює громадську організацію “Освітній центр Дзеровича”. «З перших тижнів перебування тут, у Вашингтоні, – розповів він, – ми мали можливість долучатися до різних заходів, які були організовані Католицькою Церквою. Один з них – це велика конференція, присвячена обговоренню різних соціальних проблем. Кульмінаційним моментом цієї конференції, де були учасники з різних штатів, було відвідування їхніх сенаторів, конгресменів з певними клопотаннями. Тобто я для себе зробив висновок, що наші конференції ми маємо доводити до логічного завершення. Тобто це не має бути лише конференція заради конференції, де хтось зустрічається, послухає щось добре, щось мудре скаже, вип’є каву і розійдеться. Натомість, те, про що ми поговорили, потрібно донести до тих, хто може впливати вже на конкретні рішення і дії». Отець Карвацький зауважив, що такий підхід розвиває розуміння того, що виборці, віддаючи свій голос за когось на виборах, мають право потім ставити перед кандидатом відповідні вимоги».

Цей набутий досвід священик має намір використати після повернення в Україну у своїй діяльності в освітній сфері. «Ми маємо дуже багато моральних викликів у сфері освіти, в школі, – поділився священик, – І ми не до кінця знали, до кого йти, як про це говорити, наскільки аргументовано це має бути. Тут ми побачили високий рівень в підготовці оцих звернень до політичної гілки влади. Вони включають статистику, інфографіки, вказують на проблему і, зрештою, пропонують рішення, що не менш важливо».

Адвокація в сенаті з представниками Кевіна Крамера, сенатора США від штату Павнічна Дакота

“Організація для тих, хто поважає слово”

Ще один корисний і незабутній досвід для отця Юрія Карвацького – це відвідини Постійного представництва України при ООН. «Ми дуже часто чуємо в медіа, що ООН – недієздатна організація, – зазначив він. – Але ми бачимо, скільки глибоких і фундаментальних питань вона обговорює. В контексті військової агресії Росії я для себе зробив висновок, що ця організація є для тих, хто поважає слово. Йдеться про слово, яке має виходити з уст тих, для кого Господь є найпершим. Власне, ця організація покликана до миру, і слово для них є першістю. І це мене також вразило і змусило переосмислити важливість слова, що ми не все можемо зробити виключно якоюсь зброєю, але словом, до якого нам треба завжди повертати цінність».

Набір нових учасників програми

Перший рік програми «Церковна комунікація та дипломатія» завершився. 23 травня 2025 р. кожен з 12 учасників представив свій проект, з чим повертається у свою єпархію, тобто, як вони практично будуть застосовувати навики, які здобули протягом навчання, будуть практично застосовані.

Владика Борис Ґудзяк зазначив, що одночасно відбувається набір нової групи. «Ми заохочуємо єпископів, настоятелів чернечих згромаджень, керівників церковних організацій подавати кандидатури осіб, які вже працюють в церковній сфері, які мають певні задатки, певні таланти для спілкування, які знають англійську мову, щоб вони взяли участь спочатку в онлайн програмі, яка буде знову від червня до грудня. І тоді вони стають кандидатами на стажування у Вашингтоні. Ця програма виглядає поки що успішною. Очевидно, ми будемо коригувати її на підставі відгуків самих студентів, єпископів і наших партнерів. Але вона виявилася ефективною. І найважливіше було, що ці учасники брали активну участь і робили це великій злагоді в радості, що виявлялося передусім у їхньому співі, у їхній молитві. І це дуже радує».

Вечірня в каплиці семінарії з ченцями домініканцями

«Наш інститут, програма церковної дипломатії та комунікації, – сказала на завершення Маргарита Чечерська, – це своєрідна відповідь на нові виклики, відповідь на зміни, які відбуваються в Україні і в світі. Це відповідь на війну, яка відбувається в Україні. Ми, учасники цієї програми і загалом українці, перебуваємо в штормі таких подій, і нам важко зараз до кінця оцінити значення цієї програми. Тому після повернення в Україну чи до своїх єпархій ми тільки тоді зможемо до кінця оцінити, зрозуміти і тоді ефективно використати ці знання. Але я вірю, що це принесе нам дуже добрі плоди як в нашій Церкві, так і в Україні».

У суботу, 31 травня 2025 р. у м. Вашингтоні відбувся урочистий гала-вечір, організований Інститутом Архангела Гавриїла. На подію прибуло понад 120 гостей з дипломатичних, академічних та церковних кіл. Серед них – Посол України в США Оксана Маркарова, яка звернулася до присутніх з вітальним словом, вказуючи на вагоме значення цієї освітньої ініціативи для культурної і духовної дипломатії України у світі. Гала-вечір став нагодою для перших випускників Програми церковної комунікації та дипломатії відзначити завершення свого навчання, а також зібрати кошти на підтримку наступного набору учасників.