Орден Братів Менших конвентуальних переобрав головного настоятеля

На це служіння знову підтверджений аргентинський францисканець о. Карлос Тровареллі, 120 наступник святого Франциска, який був обраний 2019 року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Аргентинець о. Карлос Альберто Тровареллі переобраний Генеральним Міністром Ордену Братів Менших конвентуальних. Таким є результат голосування, що відбулося в суботу, 7 червня 2025 р., під час 203-ї Генеральної Капітули Ордену, яка від 1 червня триває в Італії. Переобраний у першому голосуванні, отець Тровареллі став 120-м наступником святого Франциска під час попередньої капітули в 2019 році. Згідно з побажанням самого ж святого Франциска, вибори відбуваються у контексті П’ятидесятниці.

«Я прийняв це завдання в ім'я Господа, – заявив брат Карлос, – з послуху і з любові до спільноти братів. Всіх послідовників, друзів і шанувальників святого Франциска, а також усіх, хто нас любить, я прошу, перш за все, молитися за нас, братів, щоб ми могли залишатися вірними тому, чим публічно присягнути жити: Євангелію. А святий Франциск повідомляє нам і вчить, що це можливо, що Євангеліє є можливим і прекрасним способом життя. І наостанок прошу також про близькість, підтримку та готовність працювати разом з нами, ченцями, на рівних, бо це є францисканська місія: ми всі є її учасниками і співвідповідальними».

На 20 червня запланована зустріч учасників капітули, які походять з усіх континентів, з Папою Левом XIV.

Учасники капітули

Конвентуальні Францисканці у світі та в Україні

Історія Братів Менших має за собою понад вісім століть. Офіційною датою заснування Ордену Братів Менших є дата затвердження перших правил, яке 1209 року на прохання святого Франциска з Ассізі здійснив Папа Інокентій ІІІ. Назва «конвентуальні» зродилася внаслідок того, що деякі спільноти братів почали переходити з околиць міст до самих міст, будуючи там монастирі-конвенти. У 1517 році постала окрема гілка зі своїм головним настоятелем.

Орден Братів Менших Конвентуальних у світі розподілений на 7 регіональних округів, званих «Цетусами». У складі Цетусу Східної Європи діє Провінційна Делегатура в Україні, яка є частиною Провінції святого Антонія Падуанського і блаженного Якова Стрепи з центром у Кракові. В склад цієї Делегатури входить п’ять монастирів: у Львові, Борисполі, Більшівцях на Івано-Франківщині, Кременчуці і Мацьківцях на Хмельниччині.