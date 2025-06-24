Папа затвердив нового настоятеля францисканців у Святій Землі

Кустодію Святої Землі очолить 55-річний о. Франческо Єлпо, уродженець південної Італії та дотеперішній делегат Настоятеля Кустодії в Італії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Новим Настоятелем Кустодії Святої Землі – так називається Провінція Ордену Братів Менших в цьому регіоні – став о. Франческо Єлпо, який замінить в цьому служінні о. Франческо Паттона, що очолював Кустодію від 2012 року. У вівторок, 24 червня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що Папа Лев XIV затвердив це призначення, яке зробила головна управа Ордену Братів Менших. Підтвердження з боку Апостольської Столиці вимагається з огляду на особливий статус цієї структури.

Кустодія Святої Землі згуртовує спільноти в Ізраїлі, Палестині, Йорданії, Сирії, Лівані, Єгипті, на Кіпрі та на грецькому острові Родосі. «Кустодія» походить від латинського «custodio», що означає берегти, захищати, оберігати. І саме таке завдання мають францисканці в цій частині світу: опікуватися санктуаріями, які пов’язані з земним життям Ісуса. Це, зокрема, базиліки Господнього Гробу у Єрусалимі, Різдва у Вифлеємі, Благовіщення у Назареті. Понад триста францисканців, що походять з понад тридцяти країн світу та служать в Кустодії Святої Землі, також опікуються паломниками та здійснюють наукову й освітню діяльність, займаючись, зокрема, біблійними студіями.

Отець Франческо Єлпо народився 1970 року в Лаурії на півдні Італії. Урочисті обіти в Ордені Братів Менших склав 1998 року, а 2000 року отримав пресвітерські свячення. Серед різних служінь, які він виконував, частина стосувалася саме Святої Землі. Зокрема, від 2013 до 2023 року був Комісаром Святої Землі в провінціях Ордену на півночі Італії. Йдеться про членів Ордену, які в своїх провінціях займаються збиранням пожертв на потреби Святої Землі, організовують різні заходи, присвячені цьому регіонові, як також паломництва до біблійних місць та розповсюджують інформаційні матеріали й релігійні вироби зі Святої Землі. Від 2022 року о. Франческо очолює фундацію «Terra Santa» та був делегатом Настоятеля Кустодії Святої Землі в Італії.