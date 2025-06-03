Папа: вчімося в Ісусового серця співчуття до світу

Вийшов у світ перший відеоролик з представленням молитовного наміру Папи за участі Лева XIV.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Молімося, щоб кожен з нас знаходив розраду в особистих стосунках з Ісусом і вчився від Його серця співчуття до світу», – таким є молитовний намір Святішого Отця на місяць червень, призначений для членів Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви), й усіх тих, хто молиться в намірах Папи.

Ці слова, прочитані англійською мовою, є єдиними, що звучать голосом Папи також і у відеоролику з нагоди представлення молитовного наміру, першому за участі Папи Лева XIV. Далі під час відеоролика звучить начитана лектором молитва до Пресвятого Ісусового Серця:

«Господи, сьогодні приходжу до Твого ніжного серця: до Тебе, що маєш слова, які запалюють моє серце, до Тебе, що виливаєш Твоє співчуття на малих і вбогих, на тих, хто страждає, і на всі людські злидні. Прагну ще більше Тебе пізнавати, споглядати Тебе в Євангелії, перебувати з Тобою та вчитися від Тебе та від любові, з якою Ти дозволив доторкнутися до Тебе кожній формі бідності.

Ти виявив нам любов Отця, безмірно полюбивши нас своїм божественним і людським серцем. Подай же всім Твоїм дітям благодать зустрічі з Тобою. Зміни, сформуй і перетвори наші задуми, щоб ми шукали лише Тебе, за будь-яких обставин: у молитві, в праці, в зустрічах і щоденних заняттях. Із цієї зустрічі відправ нас на місію: на місію співчуття до світу, в якому Ти є джерелом, з якого струменіє кожна втіха. Амінь».

Відеоряд, який супроводжує цю молитву, відзнятий у храмі Ісуса в Римі, де знаходиться знаменитий образ Пресвятого Серця Ісуса, написаний Помпео Батоні, та в Національному санктуарії Пресвятого Серця в Макаті на Філіппінах, який є місцем народної побожності для всієї Манільської архидієцезії.