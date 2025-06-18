Карітас Єрусалим: ми намагаємося повернути надію

У зв'язку з подальшим погіршенням ситуації на Близькому Сході, Карітас Єрусалиму продовжує надавати невідкладну медичну допомогу в Газі і продовольчу допомогу на Західному березі річки Йордан.

c. Еммануїла Вішка, ЧСВВ/ Jean-Benoît Harel – Ватикан

Карітас Єрусалиму має команди на місцях в Газі та на Західному березі річки Йордан, які продовжують свою гуманітарну роботу, що рятує життя тих, хто втратив все. Незважаючи на іранські ракетні удари по Ізраїлю, католицька організація, за словами її директора Антона Асфара, продовжує свою місію в небезпечних і тривожних обставинах. Після ізраїльських ударів по Ірану, що почалися в п'ятницю, 13 червня 2025 р., церковна благодійна організація призупинила свою діяльність, щоб оцінити ризики, пов’язані з продовженням своїх гуманітарних зусиль в цьому новому контексті відкритої війни. Однак, зіткнувшись з «величезними потребами», пан Асфар організував відновлення роботи вже наступного дня. «Ми перебуваємо на передовій, щоб надавати допомогу населенню, і як велика організація і соціальна гілка Церкви, ми повинні продовжувати нашу роботу», – зазначив він

Нова огорожа навколо села Сінджил на Західному березі (Caritas Jérusalem)

Гостра нестача медикаментів і питної води

У секторі Газа Карітас Єрусалиму направив 122 членів команди в десять медичних відділень для надання першої медичної допомоги. Вони виконують свою роботу під обстрілами, де щодня гинуть люди, особливо на півночі. «Ситуація катастрофічна – сказав пан Асфар, посилаючись на гостру нестачу медикаментів, їжі і навіть питної води. – Ми привезли стільки обладнання, скільки змогли під час нещодавнього перемир'я, але наразі наші запаси закінчуються». За його словами, команди іноді отримують медикаменти від Всесвітньої організації охорони здоров'я або інших партнерів. Пан Асфар описав жахливі картини повсякденного життя у секторі Гази, зокрема, босих дітей, які риються у смітті в пошуках залишків їжі, комарів, що поширюють інфекційні захворювання, роздачу продовольства від Гуманітарного фонду Гази, що перетворюється на криваву бійню.

Зона свавілля та бомбардувань

У католицькій парафії Святої Родини в Газі християни також страждають від повільної і прогресуючої асфіксії (задухи), оскільки бомбардування продовжуються з високою інтенсивністю. Карітас Єрусалиму підтримує тісний контакт з отцем Ґабріелем Романеллі, настоятелем єдиної католицької парафії в Газі, коли є можливість зв'язатися з ним. Нещодавно священникові довелося піднятися на дах своєї церкви, щоб зловити сигнал мобільного зв'язку. Директор Карітасу Єрусалиму сказав, що наявність медичних команд на місцях є постійним джерелом хвилювання. «Ми продовжуємо оцінювати ситуацію, тому що не хочемо піддавати наші команди загрозі, – сказав він. – Працювати в Газі, яка стала справжньою зоною свавілля стало дуже небезпечно».

Працівники Карітасу Єрусалиму

Західний берег паралізований

Карітас Єрусалим також б'є на сполох щодо жахливої ситуації на Західному березі. Повернувшись з недавньої поїздки на північ, пан Асфар спостерігав за будівництвом нових стін і нових поселень. «Я побачив значні зміни на місцях», – зазначив він, вказавши на село Сінджил, розташоване 50 кілометрів на північ від Єрусалима, яке зараз оточене колючим парканом висотою в кілька метрів. «Західний берег паралізований, свобода пересування дуже обмежена», – наголосив директор Карітасу, який нарахував не менше 900 контрольно-пропускних пунктів або загороджень по всьому Західному березі.

Сільське господарство, освіта та вся економіка сильно страждають від цих обмежень, які додалися до і без того складної ситуації. З припиненням паломництв до Святої Землі економіка багатьох міст, таких як Вифлеєм, завмерла. За оцінками Карітасу Єрусалим, на Західному березі без роботи залишилися майже 200 тисяч працівників. Благодійна організація намагається покращити ситуацію, надаючи насіння тим, хто вирішив зайнятися сільським господарством, або мікрогранти для різних підприємницьких проектів, таких як шиття чи кулінарія.

Понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Карітас Єрусалим також працює з 40 тисячами біженців, які живуть у таборах Джаніна, Нур-Шамса та Тулькарма. «Ці внутрішньо переміщені особи не мають нічого, – сказав пан Асфар. – Їм потрібні їжа, гігієнічні набори, набори для гідного життя… Ми робимо все можливе, щоб допомогти їм, і ми розпочнемо медичні дні та програми психосоціальної підтримки на півночі Західного берега».

Директор Карітасу Єрусалиму сказав, що він і його команда відмовляються здаватися і закликають міжнародну спільноту докласти зусиль для припинення війни. Пан Асфар зазначив, що надію на кращі дні він черпає насамперед зі своєї віри. «Ми намагаємося повернути надію громаді, щоб вона стала більш стійкою», – підсумував він, додавши, що його надихає також підтримка партнерів з усього світу.