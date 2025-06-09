Ірландія: свято віри і надії для дорослої молоді в санктурії в Нок

Ірландська єпископська конференція організовує зустріч для дорослої молоді в національному марійському санктуарії, щоб у Святому Році поглибити досвід надії та переживання й передавання віри.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Якщо вам від 18 до 30 років, ласкаво просимо на зустріч віри для дорослої молоді “Наважтеся надіятися”». Із таких запрошенням Ірландська єпископська конференція запрошує юнаків і дівчат на зустріч, яка 14 червня 2025 р. відбудеться в санктуарії в Нок. «Ця динамічна зустріч молитви, – йдеться в запрошенні, – відбудеться за участю досвідчених доповідачів, які поділяться своїм досвідом віри, і завершиться Святою Месою, яку відслужить Преосвященний Фінтан Ґавін, Єпископ Корка і Росса, у базиліці Пресвятої Богородиці».

Говорячи про зустріч віри для молодих дорослих, єпископ Ґавін, який також є головою Єпископської ради з душпастирського оновлення та розвитку віри дорослих, зазначив: «У світі, де молоді люди шукають мету та відчуття приналежності, ця зустріч пропонує простір для зустрічі з Христом, дослідження віри та спільного пошуку надії у спільноті. Усі охочі є ласкаво запрошені»

Головну доповідь виголосить отець Конор МакДоноу, Ордену Проповідників, який викладає богословʼя. Протягом дня відбуватимуться інтерактивні семінари, присвячені таким темам як служіння Ісусу; відкриття Божого слова; як говорити про нашу віру; служіння примирення.

Санктуарій в Ноці

Згідно з переданням, 21 серпня 1879 року, п’ятнадцять людей, віком від 6 до 75 років, стали тут свідками появи Пресвятої Богородиці. Під проливним дощем вони побачили на розі церковці Діву Марію, поряд з Якою стояли ще дві постаті, як вважається – святі Йосиф та євангелист Іван. Традиція розповідає, що вірні протягом двох з половиною годин молилися під дощем, не змокнувши, а три постаті, не промовивши жодного слова, зникли. Так розпочалася надзвичайна історія санктуарію в Нок, що став обов’язковою метою паломництва для ірландських католиків. Щороку його відвідують 1,5 мільйона прочан, а 26 серпня 2018 року тут побував Папа Франциск.