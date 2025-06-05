Нікея і Церква III тисячоліття: шлях єдності між католиками і православними

З нагоди 1700-ї річниці першого Вселенського Собору Папський університет «Angelicum» проводить міжнародну конференцію, щоб обговорити, як синодальність і діалог про першість можуть сприяти церковній єдності. На відкритті конференції, серед інших, виступив кардинал Курт Кох, префект Дикастерії сприяння єдності християн.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Antonella Palermo – Ватикан

1700-та річниця Нікейського собору, який Папа Лев XIV назвав поворотним моментом в історії Церкви, може стати важливою екуменічною подією, якщо вдасться рішуче прямувати до цілей оновлення та поглиблення віри, оживлення синодального способу життя в різних Церквах та відновлення спільної дати святкування Пасхи. На цьому наголосив кардинал Курт Кох, Префект Дикастерії сприяння єдності християн, виступаючи 4 червня 2025 р. під час відкриття міжнародної екуменічної конференції «Нікея і Церква третього тисячоліття: на шляху до католицько-православної єдності», яка до суботи, 7 червня, відбувається в Папському університеті Святого Томи Аквінського.

Конференцію організували Інститут екуменічних студій «Œcumenicum» цього Університету та Міжнародна православна богословська асоціація (IOTA) у співпраці з Дикастерією сприяння єдності християн та за підтримки 25 академічних установ. У ній беруть участь понад 250 делегатів (духовні особи, члени комісій з діалогу, представники екуменічних організацій, науковці) з основних християнських традицій (католицької, православної, східно-православної, англіканської, лютеранської, реформатської, баптистської). У центрі уваги – роздуми про те, як Нікейський собор може стати спільною основою для єдності християн, як синодальність і першість можуть сприяти церковній спільності, а спільне святкування Пасхи може сприяти примиренню між християнами. Після екуменічної молитви та вступного привітання ректора університету виступили, серед інших, кардинал Курт Кох, митрополит Пісідійський Іов Константинопольського Вселенського Патріархату та англіканський архієпископ Роуен Вільямс.

Оновити христологічне віросповідання в екуменічній єдності

Єдність з православними Церквами була одним із пріоритетних побажань Папи Франциска, нагадав Префект Дикастерії сприяння єдності між християнами. Для Бергольйо, за його словами, екуменізм є питанням віри, а єдність Церкви відновлюється через екуменічні зусилля, метою яких є ніщо інше, як єдність в апостольській вірі. Однодушно акцептований православним, католицьким і протестантським християнством, Нікейсько-Константинопольський Символ віри є найміцнішим екуменічним зв'язком християнської віри. «Тому бажано, – зазначив кардинал Кох, – щоб 1700-річчя Нікейського собору відзначалося всім християнством у дусі екуменізму і щоб його христологічний Символ віри був оновлений в екуменічній єдності».

Визнати Ісуса Божим Сином

Сьогодні, за словами очільника екуменічного відомства Римської курії, ми знову перебуваємо в ситуації, схожій на ту, що була в IV столітті, оскільки спостерігається сильне відродження аріанських тенденцій. Багатьох християн приваблює історична постать Ісуса з Назарету, але їм дуже важко сповідувати віру в те, що Ісус є єдинородним Сином Небесного Отця. Питання полягає в тому, що «не можна досягти більшої прийнятності християнської віри в міжрелігійному діалозі, виключаючи або навіть відкидаючи її суть, тобто віру в Тройцю». Адже якби Ісус був лише людиною, що жила дві тисячі років тому, то Він би безповоротно зник. Натомість, як підкреслив кардинал Кох, той, хто вступає в контакт з людиною Ісусом, вступає в контакт із самим живим Богом. «Відродити сповідання Ісуса Христа, навчитися знову бачити Його у всій Його величі та красі, – наголосив префект, – є нагальним завданням нашого часу, яке має бути виконане в екуменічній спільності».

Ключове питання святкування Пасхи

Найбільш важливим душпастирським питанням, яке розглядалося у двадцяти канонах Нікейського собору, було питання про дату Пасхи. Кардинал Кох наголосив на необхідності поновити зусилля для визначення спільної дати Пасхи в дусі екуменічної єдності: «Керівним принципом має бути те, щоб не створювати нових напружень чи розколів у екуменічній спільноті». Таким чином, з'явиться «більш вірогідне» свідчення про те, що Пасха є не тільки найдавнішим, але й центральним святом християнства.