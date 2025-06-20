Папа Лев XIV затвердив чергові декрети Дикастерії визнання святих
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
У п’ятницю, 20 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, Префекта Дикастерії у справах визнання святих. Під час аудієнції Святіший Отець уповноважив згадану дикастерію проголосити декрети, що стосуються різних етапів деяких процесів визнання святості.
Першим у переліку апробованих декретів подано визнання чуда за заступництвом Слуги Божого о. Сальвадора Валери Парри, іспанського дієцезіального священника, який народився 1816 року в Уеркаль-Овері, де служив і переставився до вічності 1899 року. Це означає, що він може бути проголошений блаженним.
Наблизилися до беатифікації також чергові групи мучеників, які були вбиті з ненависті до віри в період релігійних переслідувань під час громадянської війни в Іспанії в першій половині ХХ століття. Так, наступні два декрети проголошують мучеництво Слуг Божих о. Мануеля Іскердо, дієцезіального священника, та 58 товаришів з дієцезії Хаена, вбитих з ненависті до віри між 1936 та 1938 роками в рамках того самого переслідування, та Слуг Божих о. Антоніо Монтаньєса Чікеро, дієцезіального священника, та 64 товаришів з дієцезії Хаена, вбитих з ненависті до віри між 1936 і 1937 роками в рамках того самого переслідування.
Наступний декрет проголошує мучеництво групи французьких мучеників, які загинули через переслідування з боку нацистів. Йдеться про Слуг Божих о. Раймонда Кайре, дієцезіального священника, францисканця Жерара Мартіна Сонріє, семінариста Роже Валлє, мирянина Жана Местре та 46 товаришів, які були вбити з ненависті до віри між 1944 та 1945 роками в рамках того самого переслідування.
Ще чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу, що означає завершення дослідження їхнього життєвого шляху. Для того, щоб їх беатифікувати, в подальшому потрібне визнання чуда за заступництвом цих Слуг Божих. Це італійський семінарист зі Згромадження Місіонерів Пресвятих Сердець брат Рафаелле Меннела (1877-1898), бразильський постійний диякон Жоао Луіз Поззобон (1904-1985), італійська черниця с. Тереза Тамбеллі, Згромадження Дочок Милосердя, (1884-1964) та італійська мирянка Анна Фульджіда Бартолачеллі (1928-1993).