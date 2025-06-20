Папа Лев XIV затвердив чергові декрети Дикастерії визнання святих

Вже незадовго будуть проголошені блаженними іспанський священник Салвадор Валера Парра, ревний душпастир з XIX століття, дві групи мучеників з іспанської дієцезії Хаена, вбиті під час переслідувань першої половини ХХ століття, група французьких мучеників часів нацистського переслідування. Ще чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 20 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, Префекта Дикастерії у справах визнання святих. Під час аудієнції Святіший Отець уповноважив згадану дикастерію проголосити декрети, що стосуються різних етапів деяких процесів визнання святості.

Першим у переліку апробованих декретів подано визнання чуда за заступництвом Слуги Божого о. Сальвадора Валери Парри, іспанського дієцезіального священника, який народився 1816 року в Уеркаль-Овері, де служив і переставився до вічності 1899 року. Це означає, що він може бути проголошений блаженним.

Наблизилися до беатифікації також чергові групи мучеників, які були вбиті з ненависті до віри в період релігійних переслідувань під час громадянської війни в Іспанії в першій половині ХХ століття. Так, наступні два декрети проголошують мучеництво Слуг Божих о. Мануеля Іскердо, дієцезіального священника, та 58 товаришів з дієцезії Хаена, вбитих з ненависті до віри між 1936 та 1938 роками в рамках того самого переслідування, та Слуг Божих о. Антоніо Монтаньєса Чікеро, дієцезіального священника, та 64 товаришів з дієцезії Хаена, вбитих з ненависті до віри між 1936 і 1937 роками в рамках того самого переслідування.

Наступний декрет проголошує мучеництво групи французьких мучеників, які загинули через переслідування з боку нацистів. Йдеться про Слуг Божих о. Раймонда Кайре, дієцезіального священника, францисканця Жерара Мартіна Сонріє, семінариста Роже Валлє, мирянина Жана Местре та 46 товаришів, які були вбити з ненависті до віри між 1944 та 1945 роками в рамках того самого переслідування.

Ще чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу, що означає завершення дослідження їхнього життєвого шляху. Для того, щоб їх беатифікувати, в подальшому потрібне визнання чуда за заступництвом цих Слуг Божих. Це італійський семінарист зі Згромадження Місіонерів Пресвятих Сердець брат Рафаелле Меннела (1877-1898), бразильський постійний диякон Жоао Луіз Поззобон (1904-1985), італійська черниця с. Тереза Тамбеллі, Згромадження Дочок Милосердя, (1884-1964) та італійська мирянка Анна Фульджіда Бартолачеллі (1928-1993).