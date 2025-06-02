CCEE: зустріч речників єпископатів на тему звіщення надії на континенті

Речники та прессекретарі єпископських конференцій Європи збираються у Празі на свою 35-у зустріч. У центрі уваги – передавання надії в світлі комунікаційного досвіду попереднього та теперішнього Папи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Передавати надію в сьогоднішній Європі», – такою є тема XXXV Зустрічі речників і прессекретарів єпископських конференцій Європи, яка від 3 до 5 червня 2025 р. відбуватиметься у столиці Чеської Республіки Празі. Періодичний захід відбувається під егідою Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE). Зустріч збере відповідальних за комунікацію в єпископатах континенту, щоб у контексті Святого Року замислитися над тим, як звіщати Добру новину про надію, яка не розчаровує, в історичному контексті, якому загрожує впасти у відчай через кровопролитні війни та прояви насильства в річних частинах світу.

У світлі закликів покійного Папи Франциска та його наступника Лева XIV до миру, відповідальні за комунікацію роздумуватимуть над тим, що їхній стиль комунікації може сказати журналістам сьогодення. Зрозуміти сучасний контекст допоможе вступна доповідь професора Даніеля Араси з Папського Університету Святого Хреста на тему «Служіння церковних комунікаторів Церкві в поточному контексті». Про «Комунікацію від Папи Франциска до Папи Лева» говоритиме Алессандро Джізотті, Редакційний віцедиректор Дикастерії у справах комунікації. Під час заключної частини зустрічі її учасники роздумуватимуть над темою «Журналіст і ватиканська комунікація», а допоможуть у цьому доповіді іспанського журналіста Хавʼєра Мартінеса Брокаля Оґаяра, кореспондента видання «ABC», та Йозефа Паздерки, головного редактора «Český rozhlas Plus», чеського національного радіо.

Нагадаємо, що Україна представлена у раді трьома членами - Главою Архиєрейського Синоду УГКЦ, Головою Конференції римо-католицьких єпископів України та Мукачівським Єпархом.