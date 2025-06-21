CCEE: місія і синодальність в центрі уваги зустрічі генеральних секератарів

Генеральні секретарі членів Ради єпископських конференцій Європи зібралися в Туреччині на свою щорічну зустріч. Вони мали можливість відвідати Нікею, сучасний Ізнік, і зустрітися з Константинопольським патріархом Вартоломеєм I.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Від 15 до 18 червня 2025 року в Стамбулі в Туреччині зібралися генеральні секретарі єпископатів з 29 європейських країн. У контексті 1700-річчя Нікейського собору саме там відбулася щорічна зустріч, яка є частиною діяльності Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE). «Реформа церковних структур у місіонерській та синодальній перспективі», – такою була тема зустрічі, на якій Україну представляли владика Андрій Хім’як, Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, єпископ Едвард Кава, Генеральний секретар Конференції єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні та о. Павло Чекета, канцлер Мукачівської греко-католицької єпархії.

Перша робоча сесія: єпископські конференції та Praedicate Evangelium

Перша з трьох робочих сесій була присвячена темі «Реформа єпископських конференцій у світлі Praedicate Evangelium». Її відкрив професор Мікеле Міралья, юрист і каноніст, який, спираючись на принципи та критерії, викладені в Praedicate Evangelium, Апостольській конституції, якою Папа Франциск реформував Римську курію, поновив перспективу «місіонерського навернення Церкви» та роль єпископських конференцій, «в яких communio Episcoporum виражається у служінні communio Ecclesiarum, заснованому на communio fidelium».

Генеральні секретарі завершили перший день візитом до Нікеї, сучасного міста Ізнік, де від 19 червня до 25 липня 325 року відбувався перший Вселенський Собор, на якому єпископи підтвердили божественну природу Христа, виступивши проти аріанської єресі та проголосивши єдине визнання віри, так зване Нікейське віросповідання. У цьому місці, що має фундаментальне значення для християнства, вони разом проказали Символ віри всієї Церкви, підносячи до неба єдиний гімн хвали за дар віри.

Другий день: синодальність

Другий день роботи був присвячений синодальності, зокрема «Процесу супроводу етапу втілення Синоду». Цю тему представив кардинал Маріо Грек, Генеральний секретар Синоду, який розмірковував про синодальний процес у житті та місії Церкви, зосередившись, зокрема, на фазі втілення, яка щойно розпочалася і яка вимагатиме супроводу єпископських конференцій. Секретаріат Синоду готує допоміжний документ для цієї фази, яка триватиме до 2028 року, щоб конкретно досвідчити, що означає прямувати вперед разом: «знання, які можна набути тільки з досвідом».

У другій половині дня учасники зустрілися з Патріархом Вартоломеєм I. Зустріч в резиденції Вселенського Патріархату Константинополя у Фанарі пройшла в дуже дружній атмосфері. В своїй промові Патріарх підкреслив важливість того, що цей візит відбувається в рік, коли відзначається 1700-річчя Першого Вселенського Собору в Нікеї, і нагадав, що єдність – це не питання вигоди чи стратегії, а вірності істині, відкритій у Христі і проголошуваній через життя Церкви. Він наголосив на важливості стосунків між Вселенським патріархатом і Католицькою Церквою та виокремив винятковість своїх стосунків з Папою Франциском. Він заявив, що радіє з обрання Папи Лева XIV: «Ми впевнені, що під його керівництвом зв'язки між нашими Церквами будуть і надалі поглиблюватися в істині та любові».

Від імені CCEE Патріарха Вартоломея привітав архиєпископ Ґінтарас Ґрушас, Вільнюський архиєпископ і голова Ради, підтвердивши важливість стосунків між Католицькою Церквою та Вселенським Константинопольським Патріархатом. Він поінформував Патріарха про чудову співпрацю з Конференцією Європейських Церков (CEC), яку очолює архиєпископ Нікітас з Великої Британії, та про спільну роботу над оновленою версією «Екуенічної хартії», яку очільники CCEE та CEC мали підписати 27 квітня у Вільнюсі, але дата підписання була перенесена через смерть Папи Франциска.

Третій день: побудова синодальної Церкви

Третій і останній день зустрічі відкрила докторка Беате Ґіллес, генеральна секретарка Німецької єпископської конференції, з доповіддю під назвою «Як будувати більш синодальну Церкву: тривалий шлях, поворотний момент і нові початки». Вона надала короткий огляд Синодального шляху в Німеччині, який розпочався у 2019 році. Ґіллес розповіла про те, що було зроблено за ці роки, та про очікування на майбутнє.

Наступна зустріч генеральних секретарів відбудеться 14-17 червня 2026 року в Белграді.