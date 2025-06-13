CCEE: щорічна зустріч генеральних секретарів єпископатів під знаком Нікеї

Реформі церковних структур у світлі реформи Римської курії буде присвячена цьогорічна зустріч генеральних секретарів єпископатів, що відбувається під егідою Ради Єпископських Конференцій Європи. У контексті 1700-річчя Нікейського собору вона пройде в Туреччині. Передбачено зустріч з патріархом Вартоломеєм І.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Реформа церковних структур у місіонерській і синодальній перспективі». Такою є тема 52-ї зустрічі генеральних секретарів єпископатів Європи, яка від 15 до 18 червня 2025 р. відбуватиметься в Стамбулі. У співпраці з Єпископською конференцією Туреччини її організовує Рада Єпископських Конференцій Європи (CCEE).

У розбудові єдності

Місце, обране на проведення щорічного заходу, має велике символічне значення, адже саме в ці дні припадає 1700-річчя проведення першого вселенського собору в історії Церкви – Нікейського собору. Понад 300 єпископів зібралися 325 року в Нікеї (сьогодні – Ізнік), щоб зробити спільне визнання віри, здолавши фундаментальні суперечки щодо природи Христа, та зміцнити єдність Церкви. Екуменічний вимір під час зустрічі секретарів буде присутнім: у програмі передбачено зустріч з Константинопольським патріархом Вартоломеєм І. Крім того, заплановано відвідини місця проведення собору.

Програма засідань

Під час зустрічі генеральні секретарі візьмуть участь у трьох робочих сесіях, присвячених різним темам, пов'язаним насамперед із реалізацією синодальності та реформою єпископських конференцій. Перша сесія буде присвячена темі «Реформа єпископських конференцій у світлі Praedicate Evangelium», яку представить професор, юрист і каноніст Мікеле Міралья, викладач Римського університету LUMSA та Інституту Claretianum Папського Латеранського Університету. Кардинал Маріо Ґрек, Генеральний секретар Синоду, другого дня зосередиться на темі «Процес супроводу етапу втілення Синоду». Після його виступу відбудуться доповіді комісій CCEE. Третя секція, також присвячена синодальній Церкві, матиме тему: «Як реалізувати більш синодальну Церкву: зусилля Церкви в Німеччині». Її представить Беате Ґіллес, Генеральна секретарка Німецької єпископської конференції. Крім того, учасники матимуть можливість разом молитися, обговорити теми, що становлять спільний інтерес, а також події в окремих єпископських конференціях.