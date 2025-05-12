Єпископ Скомаровський: надіємося, що настане мир і Папа приїде в Україну

В інтервʼю для ватиканських медіа голова Конференції єпископів латинського обряду в Україні поділився думками про обрання на Петровий Престол Лева XIV та про його слова, присвячені Україні.

Світлана Духович – Ватикан

«Ми не просто очікували обрання нового Папи, а гаряче про це молилися: вся наша Церква, всі люди. І тому сам факт обрання і те, що це тривало недовго, ми сприйняли як відповідь на нашу молитву. Усі були дуже раді цьому», – зазначив в інтервʼю для Радіо Ватикану – Vatican News Єпископ Луцький та Голова Конференції римо-католицьких єпископів України преосвященний Віталій Скомаровський.

Коментуючи заклик, який пролунав з уст Папи Лева XIV після проказування молитви «Царице Неба» в неділю, 11 травня 2025 року, і в якому він вказав на необхідність «зробити все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру», єпископ Скомаровський зазначив: «Той факт, що Святіший Отець від самого початку згадує про Україну, про війну, про страждання українського народу, свідчить про те, що Він дуже добре обізнаний в цьому. Він говорив теж в неділю, власне, про ті речі, які не лише нас болять, тому що Апостольська Столиця, власне, весь час допомагала особливо в справі повернення і депортованих дітей і полонених. І це видно, що він має цю інформацію. І його підтримка для того, щоб ми могли досягнути справжній, справедливий і тривалий мир для нас є дуже важливою».

Голова Конференції римо-католицьких єпископів України додав, що він ніколи не сумнівався, що незалежно від того, кого б обрали Вселенським Архиєреєм, цей Папа продовжував би підтримувати Україну, «тому що це – підтримка миру, підтримка закінчення війни».

Наш співрозмовник вказав на ще одну важливу подію, яка відбулася в понеділок, 12 травня 2025 р., – телефонна розмова між Президентом України та новообраним Святішим Отцем. Владика Віталій підкреслив, що Президент запросив Папу в Україну. «І це ще одна причина, чому ми ще більше прагнемо миру: щоб цей візит міг відбутися, – наголосив він. – Звичайно, що Папа міг би і тепер приїхати, але в таких умовах не було б можливо провести пастирський візит в повному значенні. Тому ми дуже надіємося, що війна закінчиться, він зможе приїхати в Україну, і ми зможемо разом з ним радіти цьому дару миру, про який так довго просимо».

Розповідаючи ватиканським медіа про те, як загалом почуваються люди в Україні на цьому етапі війни, єпископ Скомаровський зауважив, що є втома, бо війна триває вже дуже довго. «Ті, хто воює, має свою втому, – сказав він, – ті, хто їх чекає з фронту, свою. Ті, які втратили своїх близьких, теж переживають своє горе. Це ж не є, скажімо, звичайна ситуація для людини, теж і для її психічного здоров'я, коли відсутнє повне почуття безпеки. Тому це дійсно не просто негативно, а боляче впливає на стан наших людей. З іншої сторони, ми повинні далі жити, повинні боротися, захищати себе, і ми маємо цю силу, маємо цю надію, щоби відстоювати свою незалежність. Але ще раз повторюю, що цей дар миру, про який ми дуже просимо, є жаданим в Україні. Ми цього прагнемо і молимося, щоб Бог нам допоміг в цьому».