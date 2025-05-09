Владика Ґудзяк: Лев XIV – людина молитви, яка звіщає Воскресіння Христа і мир

«Він говорив про мир, і повторював це слово багато разів, і бажав його всім», – зазначив Філадельфійський Митрополит УГКЦ, коментуючи перші слова Папи Лева XIV після його обрання.

Світлана Духович – Ватикан

Пропонуємо вашій увазі коментар Митрополита Філадельфійського УГКЦ владики Бориса Ґудзяка, який він залишив для Радіо Ватикану – Vatican News, з нагоди обрання кардинала Роберта Френсіса Превоста зі США 267-м Папою Римським:

«Майже для всіх поява нового Папи Лева XIV на балконі була великою несподіванкою. І, наприклад, в Америці є велика радість, бо американця вибрали, хоча італійці кажуть, що “з усіх американців він найменше американець”. Всі думали, що взагалі американця не можуть вибрати, а тим більше в час адміністрації теперішнього президента США, який викликає стільки двозначних почуттів відносно Америки. Кардинал Превост, і як священик, і як єпископ, провів більшість свого дорослого життя поза межами Америки. Він тривалий час був в Італії, де був студентом, докторантом, а згодом – Генеральним Настоятелем свого Августиніанського Чину. І також багато років він був у Перу. Лише останні два роки він був як архиєпископ і як кардинал головою Дикастерії у справах єпископів, яка відповідає за підбір кандидатів на римо-католицькі престоли майже в цілому світі. Час показує, що різні міркування і прогнози є ненадійними. Здається, що штучний інтелект визначив десятьох провідних кандидатів, і серед них не було кардинала Превоста. Я вважаю, що цей вибір – з натхнення Святого Духа. Ми побачили скромну, уважливу, вдумливо особу, яка точно підбирає слова і його слова є Христовими словами. Перше слово було “Мир вам”, і новий Папа підкреслив, що це перші слова Воскреслого Господа. Він дуже підкреслював мир, підкреслював діалог, підкреслював те, що світ потребує почути: основним є те, що наш Спаситель мав на меті у своїй земній місії – Бог любить усіх. Ми побачили людину, яка прагне цю Христову істину, Божу істину передати світові, будуючи мости, розвиваючи діалог і запрошуючи всіх до спілкування, до зустрічі з Господом.

Папа Лев підкреслив свою вдячність до Папи Франциска. Він є духовним сином покійного Папи, можна сказати, в єпископстві, в кардинальстві. І, напевно, буде велика тяглість у його соціальному служінні, яке він підкреслив своїм вибором імені. Бо Лев XIІІ – це Папа, який розвинув і артикулював модерне католицьке вчення в соціальній сфері, відповідаючи на проблему робітників в час індустріалізації, формулюючи християнську євангельську відповідь на виклики комунізму в кінці XIX століття. Іншими словами, ми, послідовники Ісуса, маємо соціальне вчення, яке ґрунтується на Євангелії, яке не є комуністичним, не є побудоване на боротьбі класів, а має своєю основою любов. Соціальне вчення, яке має чотири основні точки: людську гідність, солідарність, субсидіарність і загальне добро.

Цей Папа є каноністом, юристом. Виглядає, що він є дуже упорядкований. Перший його диплом з математики, який він отримав в університеті Вілланова, що у Філадельфії. Це католицький університет, який провадять отці августиніанці. Він від молодого віку хотів бути священником. Малих семінарій майже немає, тобто середніх шкіл, де навчаються юнаки, які хочуть бути священниками. Але він ще в 60-х роках до такої семінарії вступив і під опікою августиніанців навчався в середній школі в університеті. Потім сам став августиніанцем, а потім був їхнім Генеральним Настоятелем в Римі, що передбачало обов'язок опікуватися монахами свого згромадження в п'ятдесяти країнах. І, мабуть, він більшість цих країн відвідав. Іншими словами, це американець, який довго жив в Перу, багато часу провів в Італії, відвідував різні країни. Але найважливіше, що це є людина молитви, що це людина, яка проголошує Воскресіння Христове і мир. Папа Франциск попрощався зі світом і з нами всіма, оголошуючи, що Христос воскрес, а Папа Лев XIV привітався з нами словами “Мир вам!” – першими словами Воскреслого Господа.

Я думаю, що українці, які переживають цю жахливу, брутальну агресію з боку Росії, будуть мати велике розуміння у цього Папи. Він говорив про мир, і повторював це слово багато разів, і бажав його всім. Він також має досвід в дитинстві в середній школі, в католицькому університеті в Америці, коли американці усвідомлено дивилися на переслідування Греко-Католицької Церкви та інших християн в Радянському Союзі. Це Папа, який, я думаю, не буде мати сумнівів чи ілюзій щодо комуністичної спадщини минулого і небезпеки неоімперіалізму сьогодні. І я думаю, що він буде працювати над тим, щоби був справедливий мир в Україні».