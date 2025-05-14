Українські паломники в Римі: молимося за мир і за нашу Церкву

Отець Іван Барбуляк, який душпастирює серед українців греко-католиків у Празі, прибув цими днями до Риму разом з парафіянами, щоби приєднатися до тисяч вірних Східних Католицьких Церков, що цими днями здійснили прощу з нагоди Святого Року. В коментарі для нашої редакції він поділився думками про те, якими є надії та сподівання вірних, також і в контексті обрання нового Наступника святого Петра.

Vatican News

«Ми здійснили це паломництво до Риму, щоб помолитися, відчути дух, який панує в колисці християнської віри, доторкнутися до первинних джерел християнства», – такими словами о. Іван Барбуляк, який служить на парафії святого Стефана в столиці Чеської Республіки місті Празі, де організувалася велика українська громада, що об’єднала й тих, хто давніше прибув до цієї країни, так і біженців після початку повномасштабної війни.

Священник розповів, що сьогодні громада нараховує понад триста людей, тож праці дуже багато. «Люди потребують духовної опіки. На чужині, як знаєте, наші українці шукають джерела української Церкви, спілкування. Тому можна гарно послужити тим людям, дати їм духовну підтримку, цей духовний супровід нам на чужині.

В очікуванні архипастиря

Ділячись сподіваннями, пов’язаними з Роком, присвяченим надії, та з обранням нового Папи, священник висловив сподівання, що якнайшвидше буде знайдено пастиря для їхнього екзархату в Чеській Республіці, який осиротів після смерті у січні попереднього екзарха. «Маємо нового Святішого Отця і сподіваємося, що він дасть нам доброго батька, який би міг провадити греко-католицьку Церкву в Чеській Республіці, щоби послужити нашим вірним, які потребують духовної опіки», – сказав він.

Надія на мир

Але першочергова молитва, яка підноситься з українського серця, це молитва за мир. Ділячись тим, за що він особливо молився, переходячи через Святі Двері, о. Іван сказав: «В першу чергу ми молилися про мир, про мир в нашій країні і про мир у всьому світі. Тому що бачимо, яка є зараз нестабільність в сьогоднішньому світі. Молилися в надії, щоби Пресвята Богородиця, оскільки цей місяць травень присвячений Їй, щоб Вона своїм покровом огортала і нашу владу, давала мудрість всім державним мужам, щоб вони зрозуміли, що займати якийсь уряд означає служити іншим. Коли вони це зрозуміють, я думаю, що мир настане».