Папа Лев XIV схвалив перші декрети Дикастерії святих свого понтифікату

Документи, які представив кардинал Марчелло Семераро, стосувалися завершення дослідження життя кандидатів на прославу, визнаючи за ними жертву життя чи геройський вимір чеснот.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 22 травня 2025 р., під час аудієнції, наданої для кардинала Марчелло Семераро, Префекта Дикастерії у справах визнання святих, Папа Лев XIV затвердив для проголошення низку декретів цього відомства. Цього разу йдеться про три декрети, що підсумовують дослідження життя кандидатів на прославу, для беатифікації яких подальшим кроком повинно стати визнання чуда за їхнім заступництвом.

Два декрети проголошують жертвування життя. Нагадаємо, що 11 липня 2017 р. був оприлюднений Апостольський Лист Папи Франциска «Maiorem hac dilectionem» (Більшої від тієї любові), яким відкрито нову форму процесу беатифікації, яка стосується прослави тих вірних, які, спонукувані любов’ю, героїчно віддали своє життя за ближнього, добровільно та свідомо приймаючи неминучу й передчасну смерть з наміром наслідувати Ісуса.

Згадані декрети визнають жертвування життя Слуги Божого єпископа Алехандро Лабаки Уґарте, в чернецтві Мануеля, з Ордену Братів Менших Капуцинів, Апостольського вікарія Аґаріко (Еквадор), який народився в Іспанії 1920 року, та його супутниці сестри Аньєзе Аранхо Веласкес зі Згромадження Капуцинок-Терціярок Святої Родини, яка народилася в Меделліні, Колумбія, 1937 року. Вони загинули 21 липня 1987 року в місцевості Тіґіно (Еквадор), докладаючи зусилля для захисту прав корінного населення.

Третій декрет проголошує геройський вимір чеснот індійського єпископа Метью Макіля, Першого Апостольського Вікарія Коттаяама (1851-1914).