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Сестри василіянки Мартина, Тимотея та Катерина в одній із шкіл Аргентини Сестри василіянки Мартина, Тимотея та Катерина в одній із шкіл Аргентини 
Церква

Сестри василіянки про відвідини сестер в Аргентині: досвід родинного тепла

Сестри Тимотея Ковач, Мартина Куніцька та Катерина Стасик Чину Святого Василія Великого розповідають про свій досвід подорожі до своїх співсесер в Аргентині, які провадять в цій країні школи. Метою цієї поїздки був взаємний обмін досвідом праці в сфері освіти. Найбільше сестер з України вразило те, що там, в далекій країні, вони почувалися немов у своїй родині.

Світлана Духович – Ватикан

Католицькі монаші чини та згромадження, а також спільноти мирян часто поєднують в собі людей з різних країн та континентів, стаючи таким чином місцем взаємного обміну досвідом, знаннями та духовною і культурною спадщиною, що є корисним не лише для самих богопосвячних осіб, але й для країн, в яких розташовані їхні спільноти. В час повномасштабної війни в Україні місцеві спільноти богопосвячених осіб чи мирян стали також осередками, звідки до їхніх співбратів та співсестер в різні куточки світу миттєво надійшла інформація про те, що відбувається, і прохання про допомогу. «Дорогі сестри, ця ніч пройшла спокійно», «Дорогі брати, хто може прийняти групу біженців?» – подібних повідомлень з України надходили мільйони. Закордонні співбрати і співсестри реагували без вагання: надсилали і дотепер надсилають гуманітарну допомогу, пропонують моральну і духовну підтримку, відкривають свої доми для тих, хто втратив свою домівку. З їхніх церков, каплиць і сердець до небес постійно лине молитва за мир в Україні.

Все почалося з бажання обмінятися досвідом

Думка про таке багатство, яке несуть ці спільноти як для Церкви, так і для всього суспільства, прийшла мені під час спілкування із трьома сестрами Чину святого Василія Великого, які в Україні здійснюють своє служіння у сфері освіти і які подорожували до Аргентини до своїх співсестер для обміну досвідом. По дорозі до Аргентини і назад вони мали коротку зупинку в Римі, де ми записали з ними інтерв’ю. Записавши два інтерв’ю – перед поїздкою і після – ми мали змогу побачити, наскільки ця подорож наповнила сестер відчуттям того, що навіть в далекій якій країні спільноти їхніх сестер стають простором родинного тепла.

«Ми сестри з України – сестра Тимотея Ковач, сестра Мартина Куніцька, сестра Катерина Стасик – зібралися в цю поїздку до Аргентини, – казала сестра Катерина, наймолодша з трьох, під час нашої першої зустрічі. – Наша поїздка триватиме приблизно три тижні. Ми бажаємо показати свій досвід праці з дітьми і з молоддю. Ми плануємо також розповісти нашим сестрам, і також людям, які там з сестрами співпрацюють, більше про Україну і про ситуацію в нашій країні. Бо багато запитують, як нам живеться, як впливають на нас протиповітряні тривоги, на наше духовне життя, на нашу працю з дітьми, яка потребує багато нашої уваги. Ще одна мета нашої поїздки полягає в тому, що ми будемо просити тих людей і наших сестер в Аргентині про молитву за нашу країну, бо зараз найбільша мета – досягнути миру, за що ми дуже переживаємо, молимося».

«Я працюю вихователем вже восьмий рік, а до цього три роки працювала в школі, – ділиться сестра Мартина, – і мені дуже цікаво, як сестри ведуть свою діяльність. Знаю, що вони працюють з дітьми від трьох до вісімнадцяти років. Для мене це нове і цікаве, і я би хотіла більше дізнатися про це, щоби в майбутньому, при потребі, я змогла застосувати це все у своїй діяльності».

Бути вихователями в час війни

Сестра Мартина звершує своє служіння на Закарпатті, в місті Перечин, де при спільноті сестер діє дитячий садочок. Сестра працює вихователькою в цьому закладі, який є філіалом державного садочку. Попри те, що Закарпатська область вважається найбільш безпечною, війна також залишає глибокі рани, як на тутешніх дорослих, так дітях. «Батьки майже половини дітей, які виховуються в нашій групі батьки, є на війні, – каже сестра Мартина. – Є дівчинка, батько якої загинув на війні. Практично, в кожній сім'ї, в родині хтось або є на війні, або був на війні і вже повернувся. Ці наслідки відчуваються: діти стали тривожними, вони хвилюються за своїх батьків».

«Ми стараємось створювати такі умови, щоб діти менше відчували цю тривогу», – додає сестра Тимотея, яка працює в дитячому садочку в Яворові на Львівщині. Також ми щодня о дев’ятій годині маємо вшановування пам'яті героїв, які загинули, хвилиною мовчання і співаємо Гімн України. Трошечки пробуємо про це говорити з дітьми на їхньому рівні, щоб вони це розуміли. Будує також те, що діти щодня моляться за воїнів, моляться за своїх батьків, моляться за те, щоб вони швидко повернулися з війни і закінчилася якнайшвидше війна».

Попри все, діти породжують надію

Попри те, що сестри Мартина, Тимотея і Катерина прибули з країни, де йде війна, їхні очі наповнені надією, яку дає як молитовне життя, так і перебування з дітьми. «Діти у Перечині дуже щирі, відкриті, життєрадісні, – розповідає сестра Мартина з усмішкою на обличчі. – Коли йдемо по дорозі і зустрічаємо своїх вихованців, випускників, вони завжди, навіть коли особисто не знають сестру, усміхаються, вітаються. Незважаючи на те, що йде війна, вони живуть своїм дитячим життям. Вони хочуть радості, підтримки, похвали і доброго слова. У нас в садочку є діти з проблемних сімей, і тому вони не завжди можуть отримати це все в сім'ї. В нас вони мають певну компенсацію того, що не могли отримати вдома. В п'ятницю вони завжди запитують: “Сестричко, а завтра ми знову йдемо в садочок?”. Я кажу: “Ні, завтра вихідний”. Але вони кажуть: “А ми прийдемо до вас. То нічого, що вихідний”».

Розповідати про війну в Україні

Наймолодша учасниця групи, сестра Катерина, мала завдання задокументувати через фото і відео поїздку сестер до Аргентини. Але також своїм співсестрам в цій південноамериканській країні та їхнім співпрацівникам вона мала намір показувати фотографії і відео ролики з їхнього життя в Україні: «Щоби вони побачили, що роблять діти в часі протиповітряної тривоги, особливо, коли над нами літають ракети, шахеди…. Завдяки цим наочним матеріалам будемо показувати, що в нас відбувається. Ми хочемо також показати, що українці не здаються і наскільки люди в Україні об'єдналися в молитві за мир».

«Хочу побажати слухачам і читачам, щоб ви завжди мріяли і вірили, що мрії здійснюються. І це дуже круто. Аргентина – це мрія мого життя. Перед вступом до монастиря я займалась професійно футболом, а Аргентина і футбол дуже пов’язані. І ось мрія здійснюється», – сказала сестра Катерина перед відльотом до Аргентини.

Враження від Аргентини: гостинність, гостинність, гостинність

Повертаючись з Аргентини до України, три сестри василіянки знову зупинилися в Римі і поспілкувалися з нами. Те, чого вони не очікували і про що не говорили в інтерв’ю перед поїздкою, – це те, що там, за понад дванадцять тисяч кілометрів, їх чекала родина:  серед людей, більшість з яких вони ніколи не бачили, сестри відчули себе немов вдома. «Я дуже вражена гостинністю людей в Аргентині, – поділилася сестра Катерина, – особливо наших сестер василіянок і також отців василіян, які нам радо проводили різні екскурсії, приділяли дуже багато свого часу. І ця гостинність…коли я приходила в будь-який дім, в монастир, чи в школу, мене зустрічали так, немовби знали вже більше ста років. Це постійні обійми, поцілунки, вітання, побажання. Я відчувала тепло кожної людини, і радість та усмішка з мого обличчя ніколи не зникала».

Сестра Стасик додала, що в школах, які провадять сестри василіянки, «відчувалося, що це є щось, пов'язане з Україною», бо сестри вчили дітей трохи говорити українською, багато хто знав українські пісні.

Нарешті спокій, але, одночасно, хвилювання за людей в Україні

Перебуваючи далеко від рідної землі, де йде війна, сестри, з одного боку мали змогу трохи відпочити, навіть психологічно, але, з іншого боку, їхні думки линули до України. Вони хвилювалися, коли читали новини про повітряні тривоги. «Ми розуміли, що наші рідні і близькі є в небезпеці, – ділиться сестра Катерина. – І ми розповідали про це людям там в Аргентині, що в цей момент наші діти, а також багато дорослих спускаються в укриття, в бункери, щоби заховатися. Люди там відразу виявляли співчуття, вони хвилювалися. І я в цей час розуміла, що зараз отут я відчуваю безпеку, бо біля мене є люди, які готові підтримати. Наді мною – мирне небо, і я не боюся, що щось впаде згори. І можна спокійно побути наодинці з Богом, побути з своїми сестрами, побути з людьми, які потребували мого слова, і також я потребувала їхнього слова, їхньої підтримки».

Щедрість у прийнятті

Сестра Мартина також була надзвичайно вражена гостинністю і щирістю людей в Аргентині. «Коли ми прийшли, всі діти в школі зібралися на подвір'ї, – розповідає вона. – Вони підготували спеціальну програму привітання. Вони співали українські пісні, вони молилися за Україну разом з нами. Увесь колектив вчителів звернувся до нас своїм словом привітання. Це було настільки зворушливо, що сльози котилися на очі і відчувалася любов, їхня підтримка, співпереживання з нашим народом. Також вони говорили, що моляться завжди за нас, цікавилися, в який інший спосіб вони можуть ще нам допомогти, щоб швидше досягнути миру на нашій землі».

Новий досвід праці в школі

Під час відвідин трьох шкіл, які провадять сестри василіянки в Аргентині, сестра Мартина звернула увагу на те, що багато працівників є колишніми вихованцями сестер. Отож, було видно, як праця сестер впливає на виховання поколінь. Черниця також розповіла, що в місті Апостолес вони відвідали технічний коледж, яким також опікуються сестри, де діти за три роки можуть здобути фахову освіту. «В цій школі форма навчання вечірня, – зазначила сестра Мартина, – і воно триває до одинадцятої години вечора, бо в день студенти працюють. Для мене це було так зворушливо. Я собі подумала: “Не знаю, чи в нас в Україні є заклад, який до одинадцятої години ночі працює і де студенти можуть навчатися”».

«Вони співпереживають з нами»

Сестра Тимотея, пригадуючи свою розмову з молоддю та дітьми, яких зустрічала в школах сестер василіянок в Аргентині, зазначила: «Я відчула і побачила, наскільки вони переживають за Україну. Вони запитували про ситуацію в Україні, про те, як навчання проходить під час війни, тобто коли є повітряні тривоги тощо. Тобто, їм цікаво, їхні серця відкриті до України і вони співпереживають з нами. І навіть маленькі дошкільнята, які прибігали до нас, мабуть вони відчували, вони бігли від до нас, обіймали нас».

Сестри василіянки під час паломництва у Ватикані
Сестри василіянки під час паломництва у Ватикані

Час молитви і благодаті  

Сестри Тимотея, Мартина і Катерина мали змогу також взяти участь у ювілейному паломництві Сестер Чину святого Василія Великого через Святі Двері базиліки Святого Петра, яку організувала Генеральна управа Чину. «Ця проща – це ще один подарунок для мене, – поділилася сестра Тимотея. – Це був дуже зворушливий момент, коли ми йшли разом з понад шістдесятьма нашими сестрами і молилися, випрошували Бога, насамперед, миру для України. Я відчула справжню благодать, мир у серці й любов. І хочеться це все повезти в Україну і роздати всім, кого я буду бачити». «Я дуже вдячна Богові за цей час, за цю можливість, за цей дар, – сказала зі свого боку сестра Мартина. – Я прошу Бога, щоби допоміг мені бути цим світлом для інших, бути прикладом і щоб Він діяв через мене так, як Він хоче. Дуже Йому дякую за все».

Сестри ЧСВВ Катерина Стасик, Тимотея Ковач, Емануїла Вішка та Мартина Куніцька
Сестри ЧСВВ Катерина Стасик, Тимотея Ковач, Емануїла Вішка та Мартина Куніцька

 

29 травня 2025, 10:45
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