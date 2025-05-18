Кардинал Паролін: свята Тереза з Лізьє закликає творити добро на землі

У проповіді з нагоди століття від канонізації святої Терези від Дитятка Ісуса, Державний Секретар Святого Престолу наголосив на важливості довіри до Бога, Який піклується про кожну людину.

о. Яків Шумило – Ватикан

У суботу, 17 травня 2025 р, відбулося урочисте спогадування сторіччя від проголошення черниці Терези від Дитяти Ісус і Пресвятого Обличчя святою Католицької Церкви. Зокрема, у римському храмі Пресвятої Трійці відбулася Свята Меса, яку очолив та виголосив проповідь кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу.

Дар Божої любові

На початку кардинал Паролін пригадав, що свята Тереза разом з святим Франциском Ксаверієм є покровителькою місій. «Дві дуже різні постаті: свята Тереза ніколи не покидала свого монастиря, куди вона вступила, маючи лише 15 років, і стала місіонеркою через молитву; в свою чергу, святий Франциск Ксаверій (1596-1562) був першопрохідцем у поширенні Євангелія в Азії через різні діяння», – сказав він.

За словами Державного Секретаря Святого Престолу, свята Тереза, покровителька Франції та Вчителька Церкви, розкриває секрет досягнення душевного миру та життя згідно з Євангелієм завдяки своїй «маленькій дорозі», яка полягає у виконанні конкретних «малих справ» щоденного життя з любов’ю, смиренням, довірою, простотою і, перш за все, з цілковитим відданням себе у Божі руки, наче дитина на руках у своєї матері. «Свята Тереза стверджує, що з одного боку Бог піклується про кожного з нас, як про єдину людину, що існує на світі, а з іншого – що все є благодаттю, тобто нічого не можна заслужити, навіть Божої любові», – пригадав кардинал Паролін.

Добро, яке призиває Божу благодать

Як зазначив проповідник, послання святої Терези є зверненим також до людини нашого часу, яка різними способами відкидає природну і взаємну залежність від інших та від екосистеми, потураючи спокусі Адама і Єви бути наче Бог. «У цьому нестримному і судомному прагненні до автономії, самодостатності та незалежності від усіх і всього сучасна людина не в змозі дати відповідь «на нерозв’язані загадки людського життя, які як і раніше, так як і сьогодні, глибоко непокоять людські серця: що таке людина; якими є сенс і мета нашого життя; що є добром, а що – гріхом; звідки походять страждання і для чого вони; який шлях веде до справжнього щастя; що таке смерть, суд і відплата по смерті; і нарешті, в чому полягає оте найглибше і невимовне таїнство, яке огортає наше існування, з якого ми вийшли і до якого йдемо?», – сказав Державний Секретар Святого Престолу, цитуючи Декларацію «Nostra aetate» ІІ Ватиканського Собору.

У цьому контексті проповідник вказав на приклад святої Терези, яка перед смертю пообіцяла, що за її заступництвом з неба впаде «злива троянд», тобто багато благодатей. «Вона була переконана, що її місія полягає в тому, щоб творити добро на землі аж до кінця світу. Отож, дорогі браття і сестри, щоб відповісти на ці універсальні питання, я закликаю кожного з вас, ваші сім'ї, ваших друзів і всю Францію до “зливи троянд”», – наголосив на завершення кардинал Паролін.