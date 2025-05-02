Папська фундація з США: щорічна проща до Ватикану і 14 млн доларів допомоги

У поточному році оголошено про виділення 14 мільйонів доларів США для фінансування проектів у понад 60 країнах світу. Цьогорічне паломництво відбувається в контексті Ювілею.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Щороку у великодній період з паломництвом до Риму приїжджають члени «Папської фундації» (The Papal Foundation), благодійної організації католиків США, які підтримують діла милосердя Наступника святого Петра. Не став винятком і цей Святий Рік 2025, в який, однак, забракло одного з обов’язкових моментів таких прощ: аудієнції з Папою Римським. Візит припав на період вакантності Папського престолу.

Проекти допомоги в понад 60 країнах світу

З нагоди паломництва «Папська фундація» оголосила про виділення 10 мільйонів доларів США у вигляді грантів на проекти допомоги, попередньо визначені Апостольською Столицею. Ще 4 мільйони доларів буде виділено на термінову гуманітарну допомогу через Місійний фонд. З моменту свого заснування фундація вже пожертвувала понад 250 мільйонів доларів США на понад 2800 проектів, визначених Римськими Папами Франциском, Бенедиктом XVI та Іваном Павлом ІІ.

Підтримка, яка охоплює понад 60 країн, що розвиваються, включає доступ до чистої води, будівництво та ремонт шкіл, реставрацію храмів та семінарій, будівництво медичних закладів та допомогу літнім священикам. «Це фінансування лежить в основі нашої місії нести Христову любов тим, хто її найбільше потребує», – сказав Едвард Фіцджеральд III, новообраний «Голова Папської фундації». Паломників супроводжує також кардинал Тімоті Долан, Архиєпископ Нью-Йорка, призначений головою наглядової ради.

Підтримка студентів

В ці дні понад 80 членів фундації разом зі своїми родинами проходять через Святі Двері чотирьох папських базилік. Візит до базиліки Пресвятої Марії став також нагодою помолитися при могилі Папи Франциска. Окрім фінансування різних проектів, Папська Фундація щороку надає стипендії на суму 800 тисяч доларів США для понад 100 священиків, черниць та семінаристів. Таким чином вони мають змогу навчатися в Римі в рамках стипендійної програми святого Івана Павла ІІ. Протягом усього періоду діяльності програми, якій 5 грудня минулого року сповнилося 25 років, підтримку отримали 2 тисячі студентів. Такі щорічні паломництва членів фундації є також нагодою для стипендіатів зустрітися зі своїми жертводавцями, щоб подякувати, представити напрацювання і проекти. Цього разу така зустріч відбулася при базиліці Santa Maria Maggiore.