Апостольський вікарій Стамбула: того, що єднає, більше від того, що ділить

Очільник католиків Стамбула поділився думками про значення 1700-річчя Нікейського собору та розповів про те, як цю річницю переживають місцеві християни різних конфесій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Занадто часто протягом століть і аж до сьогодні богословські та конфесійні поділи служили приводом для виправдання воєн і переслідувань. Зараз світ повинен побачити в християнах знак єдності людського роду, а Нікея – це місце, де була зцементована наша віра і звідки проектується єдність усіх християн. Звідси ми можемо почати все спочатку», – говорить в інтерв’ю для ватиканських медіа єпископ Массіміліано Палінуро, Апостольський вікарій Стамбула та Апостольський адміністратор Константинопольського екзархату візантійського обряду. Спілкуючись із нашим колегою Роберто Четерою, він розповів про те, як він і місцева католицька спільнота переживають відзначення 1700-річчя Нікейського вселенського собору.

Спільна спадщина

Насамперед ієрарх звернув увагу на те, що цей собор є «спільною спадщиною всіх конфесій», ніхто його не заперечує. Й тому місцеві християни переживають його як побажання «повернутися до джерел віри та шукати оте суттєве, яке єднає, замість того, що вносить поділи». «Якщо говорити конкретно, то річниця Нікейського Собору “змушує” нас наново відкрити для себе скарб віри, який нас усіх об'єднує. Віра в Ісуса, Сина Божого Спасителя, робить нас християнами. На нещодавній конференції, організованій у Стамбулі Біблійним товариством Туреччини, католики, православні та протестанти різних конфесій описували одну і ту ж віру одними і тими ж словами, відкриваючи, що всі ми почуваємося спадкоємцями однієї і тієї ж Traditio fidei», – зазначив він.

Актуальність послання

За словами єпископа Палінуро, в контексті, де християни становлять меншість, послання Нікеї залишається особливо актуальним. «Аріанство ніколи насправді не зникало, і питання про справжню ідентичність Ісуса і надалі залишається вирішальним. На Заході приховані форми аріанства намагаються звести особу і послання Ісуса до суто людського і соціального виміру. У нас же, в контексті абсолютної ісламської більшості, проголошення Нікейської віри стає не лише фактором ідентичності, але й каменем спотикання. Іноді в мусульманському світі Нікейський собор представляють як зраду послання пророка Ісуса або як момент, коли християнство було вигадане в політичних цілях», – пояснив Апостольський вікарій Стамбула.

Сподіваючись на візит Папи

Єпископ Массіміліано Палінуро брав учать у приготуванні подорожі Папи Франциска. Спілкуючись із журналістом «L’Osservatore Romano», він висловив сподівання, що зможе якнайшвидше відбутися візит тепер уже Папи Лева XIV, й що кульмінаційним моментом буде екуменічне богослужіння саме в Нікеї. За його словами, турецька влада поновила запрошення, яке було скероване до Папи Франциска, а також патріарх Вартоломей особисто запросив новообраного Єпископа Риму. «Ми сподіваємося, що у святкуванні візьмуть участь представники всіх християнських конфесій, щоб запропонувати світові достовірне послання єдності та братерства», – сказав ієрарх, розповівши, що тут християн тепер мало, а контекст є складним, що є спонукою до співпраці. Тож і для приготування подій, пов’язаних із річницею собору, було створено змішану католицько-православну комісію. За бажанням Папи Франциска та за підтримки архиєпископа Ріно Фізікелли оргкомітет Ювілею профінансував заснування в сучасному Ізніку (колишній Нікеї) дому молитви за єдність християн, який приймає паломників, приналежних до різних конфесій, які прибувають на молитву до місць, пов’язаних із собором.