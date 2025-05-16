Обрано нову очільницю Міжнародної спілки генеральних настоятельок

Об’єднання, що згуртовує майже дві тисячі головних настоятельок жіночих чинів і згромаджень, на наступний період очолить генеральна настоятелька Згромадження Сестер Пресвятої Богородиці Сіону.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Francesco Ricupero - Ватикан

Сестра Уна О'Шіа, Генеральна настоятелька Згромадження сестер Пресвятої Богородиці Сіону, обрана головою Міжнародної спілки генеральних настоятельок (UISG). Обрання відбулося наприкінці асамблеї Ради делегаток, що проходило в Римі 12-13 травня 2025 р., в якій взяли участь 45 черниць, які представляли 36 внутрішніх об’єднань в рамках Спілки. Сестра О'Ші, яка народилася і виросла в Австралії в сім'ї ірландських батьків, має великий місіонерський досвід на Філіппінах, де вона прожила 20 років у сільській місцевості.

Пленарна асамблея UISG

Нагадаємо, що перед цим, від 5 по 9 травня 2025 року, в Римі відбувалася ХХІІІ Пленарна асамблея Міжнародної спілки генеральних настоятельок, присвячена темі «Богопосвячене життя: надія, що перетворює». Понад 900 сестер з 75 країн світу зібралися, щоб застановитися над своєю місією як знаком надії та перетворення в сучасному світі. Загалом, сама спілка об’єднує понад 1900 головних настоятельок.

«Ця пленарна зустріч, – підкреслила новообрана голова UISG, – унаочнила надію, яка є не просто оптимізмом, а духовною енергією, що випливає з Євангелія і генерує зміни. Це надія, яка дає нам змогу і надалі служити креативно і відважно у світі, який поранений і перебуває у стані змін. Саме ця надія робить нас жінками, які прямують уперед, здатними оберігати і генерувати життя там, де, здавалося б, усе вимерло».

Фонд на підтримку похилих віком черниць

Під час Асамблеї було офіційно оголошено про заснування Фундації « Anna Trust» – нового фонду, створеного для підтримки літніх черниць, особливо в найбільш уразливих контекстах. Також було представлено Стратегічний план розвитку UISG на 2025-2031 рр., плід синодальної подорожі, задуманий як «інструментарій» для того, щоб з упевненістю дивитись в очі майбутнім викликам, у постійній готовності до дії Святого Духа. Керуючись темою «Богопосвячене життя: надія, що перетворює», учасниці мали досвід глибокого сопричастя, підсиленого практикою «розмови в Дусі», щоб сприяти розвитку синодальної культури у своїх Згромадженнях.

Нова очільниця обʼєднання

Сестра О'Шіа розпочала свою професійну діяльність як вчителька початкових класів у католицьких школах і брала активну участь у русі Християнської робітничої молоді. Вона вступила до свого чернечого згромадження у 1968 році. Після чотирьох років викладання в парафіяльній школі, вона продовжила навчання на факультеті богослов'я, політики та економічної історії, а також провела рік навчання в Ізраїлі. Потім її служіння розширилося, включивши в себе роботу з екуменічною мережею за справедливість і мир, а також опіку над бездомними. У 1990 році разом з іншою австралійською посестрою заснувала місію свого згромадження на Філіппінах, де прожила 20 років у сільській місцевості. Її діяльність включала роботу з катехитами-мирянами, заснування неурядової організації для розширення прав і можливостей малозабезпечених сільських жінок та активну участь у сільській місіонерській діяльності на Філіппінах. Обрана Генеральною настоятелькою в 2010 році, вона повернулася на Філіппіни після закінчення свого першого мандату. Переобрана 2022 року, зараз виконує свій другий термін, який закінчиться в липні 2028 року.