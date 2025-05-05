Молитовне намірення на травень: за гідні умови праці

Всесвітня мережа молитви Папи представляє молитовний намір на травень, зосереджений на гідності праці. У зв'язку з відходом до вічності Папи Франциска, відео, що супроводжує це молитовне намірення, змінює формат і подає висловлювання на цю тему трьох останніх Вселенських Архиєреїв.

VATICAN NEWS

У щорічному переліку молитовних намірів на 2025 рік Папа Франциск заохотив нас молитися в травні за гідні умови праці. Всесвітня мережа молитви вручає в Господні руки місію нового Папи і продовжує свій апостолят, ввіряючи Богові виклики, які стоять перед людством і місією Церкви. Цього місяця черпаємо натхнення з відео, в якому до нас промовляють три останні Папи: Франциск, Бенедикт XVI та Іван Павло ІІ.

Під час однієї із загальних аудієнцій 2022 року Папа Франциск сказав: «Євангелисти Матей та Марко описують Йосифа як “теслю” або “столяра”. Ісус навчився цієї професії від свого батька. Це була досить важка професія. Економічно вона не давала великого прибутку». «Цей факт з біографії Йосифа та Ісуса» спонукав його «скерувати думку до всіх працівників світу». «Праця, – додав Папа Франциск, – це наділення гідністю. Гідність тобі дає не те, що приносиш додому хліб. Гідність дає те, що ти заробляєш на хліб».

Також і Папа Бенедикт XVI, звертаючись до всіх працівників на свято св. Йосифа у 2006 році, підкреслив, що «праця має першочергове значення для самореалізації людини і для розвитку суспільства. Тому вона повинна бути організована і виконуватися з повною пошаною до людської гідності і в дусі служіння спільному благу. «Важливо також, – зауважив Папа Бенедикт, – щоб людина не ставала рабом праці, щоб не вчиняла її своїм ідолом, думаючи, що саме вона дає кінцевий і остаточний сенс життя».

А святий Іван Павло ІІ з нагоди відзначення Ювілею працівників у 2000 році сказав, що «Ювілейний рік закликає нас наново відкрити для себе сенс і цінність праці. Закликає до подолання економічної та соціальної нерівності, яка існує в світі праці, до відновлення належної ієрархії цінностей, щоб на першому місці були гідність працюючих чоловіків і жінок, їхня свобода, відповідальність та участь». Іван Павло ІІ закликав «зцілювати ситуації несправедливості» і не забувати «про тих, хто страждає через відсутність роботи, через недостатню заробітну плату, через брак матеріальних засобів».

Молімося, щоб кожна людина могла реалізуватися через працю, щоб сім'ї були забезпечені з гідністю, а суспільство ставало людянішим.