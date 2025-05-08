Кардинал Ре: разом з Марією молимося за обрання Папи, якого потребує Церква

Декан Колегії кардиналів очолив у санктуарії в Помпеях богослужіння з благальною молитвою до Пресвятої Богородиці святого Розарію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Щороку 8 травня в санктуарії Пресвятої Богородиці святого Розарію в Помпеях на півдні Італії підноситься особлива благальна молитва до Пречистої Діви Марії. У четвер, 8 травня 2025 р., урочистості очолив кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан колегії кардиналів. Євхаристійне богослужіння відбулося на площі перед санктуарієм.

Під час проповіді кардинал закликав паломників молитися до Ісусової Матері, щоб Вона заступалася перед Святим Духом, щоб Він натхнув кардиналів, які зібрані на Конклаві, обрати «такого Папу, якого потребує сьогоднішня Церква, а також сьогоднішній світ, який переживає випробування численними війнами». Слід пам’ятати, додав проповідник, що саме «біля підніжжя хреста, на якому вмирав Ісус» народилося «духовне материнство Богородиці, що обіймає все людство», материнство, «натхнене прагненням допомагати в духовному зростанні та турботливою уважністю до всіх потребуючих і всіх форм страждання кожної людини».

Вільна згода Марії

Для того, щоб здійснити свій задум спасіння людства, Бог хотів отримати вільну згоду Діви Марії, зазначив Декан Колегії кардиналів, вказуючи на те, що «в певному сенсі Він її обумовив», однак вона була дана в повній свободі. Назарет, нагадав проповідник, тоді був селом у периферійній провінції Римської імперії, а в наші дні він розташований на землі, де триває жахлива війна з незліченними смертями та руйнуваннями. І серед болю та відчаю, спричинених конфліктами, за словами проповідника, варто довіритися Марії, як Вона це зробила, «прислухавшись до слова Божого посланця». «Від “так” жінки залежала доля всіх чоловіків і жінок», – нагадав кардинал Ре, додаючи: «Йшлося не лише про прийняття материнства, але про прийняття всього Божого задуму, аж до Голготи, де Богородиця залишалася стояти біля хреста».