Кардинал Аґіяр до молоді: відкрийте свої серця на Божі несподіванки

У інтерв’ю для ватиканських медіа кардинал Аґіяр розповів про молодь в Португалії та значення Світового Дня Молоді, який відбувався у цій країні в 2023 році.

о. Яків Шумило / Bernardo Suate – Ватикан

«Ми буквально пережили дію і присутність Святого Духа в наших серцях, в нашому житті, щоб зрозуміти і ясно висловити від наших сердець і рук те, що було вибором Святого Духа для Церкви й світу», – сказав у інтерв’ю для Vatican News португальський кардинал Амеріко Мануел Алвес Аґіяр, Єпископ Сетубала, ділячись думками про новообраного Папу та нещодавній конклав.

Вибір нового Папи – видима дія Святого Духа

Ділячись враженнями від результатів вибору конклаву, кардинал Аґіяр висловив насамперед вдячність Богові за цей благодатний час. Він впевнений, що новообраний Папа у своєму щоденному житті, молитвах та рішеннях буде виявляти своє несприйняття того, що ставить під сумнів гідність кожної людини, засвідчуючи турботу про спільне благо, субсидіарність та солідарність. «Мова йде про головні стовпи соціальної доктрини Церкви, які так близькі його серцю через те, що він покликається на Папу Лева ХІІІ. Тому я абсолютно впевнений, що ми пішли в напрямку того, на що вказував нам Святий Дух, і Лев XIV є уособленням Папи, якого Бог хотів і хоче для Церкви й світу в часи, які ми переживаємо», – зазначив ієрарх.

Він зазначив, що в Португалії, коли люди побачили білий дим, всі одразу вибухнули радістю за нового Папу, ще не знаючи, хто він, «і це чудово». «Відразу після оголошення імені Лева XIV, молодь і площа почали співати пісні на його честь. Просто так, спонтанно. За долю секунди десятки тисяч людей почали співати для нього одним серцем. Це плід Божої присутності в серцях людей, які не знають один одного, але за лічені секунди з радістю вітають нового Папу», – поділився кардинал Аґіяр.

Важливість молодіжної події світового значення

Співрозмовник зазначив, що майже після двох років після Світового Дня Молоді (СДМ), який відбувався у Лісабоні, цей «потік» все ще присутній. «Ми перебуваємо у фазі дедалі більшого засвоєння того, що пропонують три особливі зустрічі СДМ. Перша – це взаємна зустріч самої молоді, важливість культури зустрічі, яка пробиває собі дорогу, особливо з огляду на потенціал для побудови мостів між молодими католиками, невіруючою молоддю та молоддю, яка шукає Бога. Ще одна зустріч – це зустріч з Наступником апостола Петра, і я можу свідчити, як на СДМ, які я бачив з Папою Франциском, так і на СДМ з Папою Бенедиктом XVI, наскільки важливою для молоді є зустріч з Петром наших днів. І, звичайно ж, найголовніше – це зустріч з живим Христом», – розповів кардинал Аґіяр. За його словами, у португальських дієцезіях та парафіях вони вже давно пожинають плоди СДМ, який проводився у його країні та стимулював молодь до служіння.

«Усім юнакам і дівчатам, особливо з різних португаломовних країн, я хотів би сказати те, що часто повторював Папа Франциск: бути відкритими на Божі несподіванки. Я – юнак з Леса-ду-Баліо, Матозіньюш, що на півночі Португалії – ніколи в житті не думав, що стану священником, єпископом, кардиналом. Ніколи б не подумав, що буду брати участь у конклаві. Тому ми повинні дозволити Богові торкнутися наших сердець. Вся молодь, навіть та, яка переживає труднощі, війни, бідність.... Дозвольте Богові увійти у ваші серця. Відкрийте свої серця на Божі несподіванки», – звернувся співрозмовник. Він побажав молоді бути відважними, особливо перед обличчям негараздів, які можуть трапитися в сім’ї, на роботі, в школі чи зі здоров’ям. «Ніколи не даймо собі впасти і залишатися на землі, як говорив Папа Франциск. Тепер же на нашому шляху – позаду, поруч і попереду – стоїть лев, маємо Папу Лева XIV», – сказав кардинал Аґіяр.