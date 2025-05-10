Генеральний настоятель августиніянців: Лев XIV – людина, близька кожному

У інтерв’ю для ватиканських медіа о. Алехандро Мораль, давній друг новообраного Папи, висловив переконання, що 267-Папа Римський зуміє принести велику користь для Церкви.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Tiziana Campisi - Ватикан

«Ми дуже радіємо і сподіваюся, що він буде дарунком, бо він справді є даром для Церкви. А це – найголовніше», – сказав о. Алехандро Мораль, OSA, Генеральний настоятель Ордену Святого Августина, ділячись у інтерв’ю для Vatican News своїми враженнями про новообраного Папу Лева XIV, який походить з чернечої родини августиніянців.

Виважена людина, близька до всіх

У словах о. Алехандро можна було помітити великий ентузіазм щодо нового Папи, якого він окреслює як «дуже врівноважену й дуже духовну особу, яка є близькою до всіх». Як давній друг Святішого Отця, Генеральний настоятель поділився, що той любить всіх, бідних і багатих. «Ми дуже раді, бо вважаємо, що у своєму служінні він зможе принести дуже багато користі. Протягом цих днів ми розмовляли про це і думаємо, що так воно і буде», – сказав чернець.

Прямування до справедливості й миру

Як зазначив о. Алехандро, вибір новообраного Папи імені Лев випливає з того, що Папа Лев XIII був справді великим Папою. Ділячись думками про першу промову Папи Лева XIV з центральної лоджії базиліки святого Петра, він підкреслив важливість таких слів як «справедливість» і «мир», які, на його думку, становитимуть частину програми Святішого Отця на найближчі роки.