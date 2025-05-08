Спільнота з Тезе пропонує екуменічну молитву в намірі Конклаву

Розіслана всім членам Всесвітньої Ради Церков, молитва призиває діяння Святого Духа на тих, хто в ці дні покликаний обрати нового Єпископа Риму.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Federico Piana - Ватикан

Все почалося з того, як після похорону Папи Франциска баптистська пасторка з Парижа надіслала електронного листа до міжнародної екуменічної чернечої Спільноти в Тезе. «Ця жінка від імені Французької протестантської федерації попросила нашу спільноту підготувати екуменічну молитву на підтримку кардиналів, які зібралися на Конклав. Це був великий сюрприз», – розповів настоятель спільноти брат Метью. Сказано – зроблено. Брат Метью не чекав на повторне прохання та приготував молитву, яку надіслав до всіх членів Всесвітньої Ради Церков, органу, завданням якого є підтримувати діалог між різними християнськими Церквами.

Молитва призиває зішестя Святого Духа на тих, на кого покладена відповідальність вибору нового Єпископа Риму, і «просить про серце, що слухає, про мудрість і смирення для всіх кардиналів». Далі слідує прохання, яке закликає до співпраці та солідарності без кордонів: Господи, «постійно оновлюй нашу надію і благослови того, кого покличеш бути служителем єдності серед Твого люду і свідком надії та миру серед людського роду, уважним до смиренних і нужденних, бо Твоє Царство належить їм».

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Брат Метью переконаний, що ця молитва за Конклав є одним з багатьох плодів екуменічного молитовного чування «Together», яке Папа Франциск 30 вересня 2023 року очолив на площі Святого Петра у Ватикані напередодні першої сесії XVI Звичайної Загальної асамблеї Синоду єпископів. «Ця подія, – пояснив настоятель в розмові з ватиканськими медіа, – мала великий вплив на християн різних Церков, які прийняли до серця запрошення Папи Франциска до спільної молитви: це був перший випадок, коли Папа звернувся до християн різних конфесій з проханням про спільну молитву за католицьку подію». І саме услід за Папою Франциском всі християнські Церкви в ці дні відчули потребу підтримати роботу Конклаву спільною молитвою. «У Всесвітній Раді Церков у Женеві прозвучала моя молитва, яка потім була поширена в Інтернеті. Всесвітня Лютеранська Федерація також зробила те ж саме. Так що, врешті-решт, цей Конклав залучає весь Божий люд і закликає нас просити про втручання Святого Духа», – підкреслив він.

На думку брата Метью, ця однозгідність намірів стала можливою саме завдяки «смиренню Папи Франциска, який зумів торкнутися сердець усієї християнської родини, що вже переживає таємницю сопричастя, втілену в Церкві». «Я думаю, – сказав настоятель спільноти в Тезе, – що без його свідчення сьогодні все відбувалося би зовсім по-іншому. Очевидно, що до повної видимої єдності ще потрібно пройти тривалий шлях, але ми вже можемо молитися одні за одних, призиваючи того самого Святого Духа».