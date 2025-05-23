Папа Лев XIV обговорив з представниками COMECE виклики Європи

Голова Комісії Єпископатів Європейського Союзу розповів ватиканським медіа про зустріч, яку Папа Лев XIV надав для очільників цього органу. Серед тем, які обговорювалися – виклики, пов’язані з міграцією та сприянням мирові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 23 травня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв у Апостольському палаці у Ватикані очільників Комісії Єпископатів Європейського Союзу (COMECE). Про зустріч зі Святішим Отцем в інтерв’ю для ватиканських медіа розповів єпископ Маріано Крочята, Голова комісії, який зазначив, що це був важливий момент для єпископів ЄС, своєрідний привілей на початку понтифікату нового Папи, який провів цю зустріч, яка була узгоджена ще з його попередником.

«Від самого початку він сказав нам, що не має багато чого сказати, але хоче послухати, тобто вступити в діалог. І це, на мою думку, є ознакою його стилю, його способу буття і спілкування», – зауважив єпископ, додаючи, що вони розповіли про те, чим займається COMECE, відповідно її мети, тобто «стежити за всією діяльністю Європейського Союзу, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, очима і поглядом Церкви, зокрема згідно зі соціальним вченням Церкви, щоб пропонувати орієнтири і вказівки, які випливають з віри, коли йдеться про соціальні питання та захист життя».

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Дбання про єдність як дорога в пошуках миру

Коментуючи той факт, що Папа Лев XIV розпочав свій понтифікат побажанням миру та ділячись думками про те, що може й повинна зробити Європа, Голова COMECE звернув увагу на одну з основ, на яку вказав Папа під час проповіді на Святій Месі з нагоди початку понтифікату, тобто на єдність. «Проблема ЄС – це проблема єдності, яка означає злагоду і згоду народів і урядів, а також волю і здатність знаходити напрямок у фундаментальних питаннях, насамперед, у питанні миру. Я переконаний, і це також випливає з сьогоднішньої зустрічі, що чим більше ми роз'єднані, тим більше ми не здатні бути почутими, сказати слово, яке має вплив, яке є авторитетним і яке приносить плоди», – сказав ієрарх, додаючи, що якщо йдеться про тему миру, то Європейський Союз є згідним щодо питань єдності й захисту, в тому, що стосується України. «З боку Європейського Союзу є розуміння лінії, якої слід дотримуватися, необхідності тримати лінію захисту слабкого, атакованого і, в той же час, шукати всі умови для діалогу й дипломатії миру. І це головне зусилля, яке потрібно докласти: вести діалог і здійснювати дипломатію. Папа з самого початку показав, що він хоче, щоб цей діалог і ці дипломатичні зусилля привели до результату, а отже, до подолання конфлікту, до перемир'я і миру».

Міграція: конструктивний і шанобливий підхід

Ще однією темою, яка обговорювалася, було явище міграції. За словами єпископа Маріано Крочяти, зусилля країн Європи щодо цієї теми обумовлені певними популістськими побоюваннями, які завжди виходять на перший план у контексті електоральних циклів, підживлюючи «часто непропорційний і перебільшений страх» щодо міграції. «Я вважаю, що ми повинні повернутися до раціонального погляду на проблему, а відтак звернути увагу на людей. Раціонального означає дійсно зрозуміти, в чому полягає проблема, і спробувати вирішувати її відповідними заходами, бо часто складається враження, що ми охоплені перебільшеними страхами і, відповідно, захистом, який насправді, замість того, щоб захищати, атакує, призводить до того, що цих людей відкидають або переміщують в інші країни з руйнівними наслідками», – сказав ієрарх, додаючи, що парадокс полягає в тому, й про це також згадувалося під час зустрічі з Папою, що Європа, беручи до уваги демографічні виклики, потребує нових громадян. Тому потрібно знайти «точку рівноваги, й насамперед, конструктивний і шанобливий підхід». «Це велика тема, щодо якої на нас лежить велика відповідальність як на Церкві, як на організаціях, таких як COMECE, що супроводить Європейський Союз», – підкреслив архиєпископ Крочята.