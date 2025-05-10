Черниця з Перу про Лева XIV: місіонер та соціальний аспект служіння

З нагоди вибору Папи Лева XIV сестра Каріна Ґонзалес, францисканка згромадження Непорочного Зачаття, розповіла для програми «Радіо Ватикану з вами» про період служіння майбутнього Папи в перуанській дієцезії.

с. Емілія Вандич / Benedetta Capelli – Ватикан

Сестра Ґрейс Каріна Ґонзалес Ріско, францисканка Непорочного Зачаття, наступного дня після обрання Папи Лева XIV написала ватиканським медіа, щоб висловити свою радість від того, що «знову відчуває цей провід, це трепетне послання надії в пошуках миру». Вона розповіла, що належить до дієцезії Чіклайо в Перу, тієї самої, яку з лоджії ватиканської базиліки бажав привітати Святіший Отець, згадуючи «вірний народ, який супроводжував свого єпископа». І ці слова, вимовлені іспанською мовою, для сестри Каріни, яка вже деякий час перебуває в Римі, і для її співсестер, є зануренням у минуле, коли вони провадили місію в південноамериканській країні з єпископом Превостом. «Він розчулив мене, – пише вона, – бо пам’ятав про нашу землю. Цей жест багато говорить про людину, яка любила свою паству, і від сьогодні він буде тримати всіх нас у своєму серці».

Покликання молитися за Папу

Повідомлення сестри Каріни було дуже цінним, щоб залишитися непочутим, тому журналісти поспілкувалися з нею по телефону. Вона розповіла про свої сльози в момент проголошення Habemus Papam і про «дуже велике» завдання, до якого вона відчуває себе покликаною: «Дуже, дуже багато молитися за нього». Черниця пояснює, що в дієцезії Чіклайо сестри францисканки мають школу, і тодішній єпископ завжди був дуже близьким до них, особливо в період Covid-19. «Він – проста людина, августиніанець в душі. Його дуже, дуже любили в дієцезії. Нам було шкода, коли він пішов, ми відчували себе трохи осиротілими без важливої для нас людини, але ми знали, що він впорається із завданням, яке на нього поклав Папа Франциск». Йдеться про посаду Префекта Дикастерії у справах єпископів, яку він обіймав від 2023 року до смерті Папи Франциска.

Соціальний аспект служіння

Сестра Каріна пригадує ще один момент, а саме, коли в 2023 році кліматичне явище Ель-Ніньо призвело в Перу до проливних дощів і повеней, які поставили сільське господарство в країні та за її межами на коліна. «Єпископ хотів зробити свій внесок аж до завершення свого мандату в дієцезії, просячи допомоги для людей похилого віку, які залишилися без даху над головою, для дітей, які втратили все». Потім черниця додає ще одну деталь: «Він був таким: вирушив верхи на коні, щоб дістатися до Сьєрра-дель-Норте», гірського регіону Анд. Це деталь, яка відкриває новий аспект Лева XIV. «У Перу, – підкреслює с. Каріна, – ми вимірюємо відстані часом, який потрібен, щоб туди дістатися: від дієцезії до тієї місцевості потрібно три-чотири години, там немає доріг, а звивисті стежки, щоб дістатися до тих місць». «Він справді місіонер, і вчора, обравши ім’я, він висловив свою життєву програму, згадавши Лева XIII і Rerum Novarum, звідси і випливає соціальний аспект. Я сподіваюся, що він продовжить лінію Папи Франциска, а отже, і Євангелія, яка є лінією всіх Пап, кожного у свій час, у свій момент», – підкреслила францисканка.

Наостанок сестра Каріна побажала, щоб сила молитви Божого люду досягла Папи і щоб він не щадив сил заради миру. Вона висловила сподівання, що Святіший Отець «і надалі даватиме світові відчути, що Бог поруч, що Бог любить нас, любить кожного».