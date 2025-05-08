Блаженніший Святослав: переконаний, що Лев XIV буде Папою надії для України

«Ми справді відчуваємо, що Папа Лев XIV буде Папою миру для багатостраждальної, зболеної війною України», – зазначив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, коментуючи обрання нового Вселенського Архиєрея.

VATICAN NEWS

Перебуваючи в Римі, де відбувається засідання Постійного Синоду Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук, Глава УГКЦ, прокоментував в інтерв’ю для української редакції Радіо Ватикану – Vatican News подію обрання 267-го Вселенського Архиєрея Лева XIV, яким став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Превост.

Ваше Блаженство, якими думками Ви би хотіли поділитися з нагоди обрання нового Папи Лева XIV?

Насамперед, ми всі радіємо. Ми поділяємо оце відчуття всенародної радості, яка зараз панує тут, у Римі. Ці слова – «Habemus Papam» – це справді щось надзвичайне. Сьогодні увага цілого світу скерована до площі Святого Петра. І ми побачили того, кого Господь назнаменував. Властиво, кардинали на конклаві мали лише впізнати того, кого Господь Бог кличе для того, щоб бути Наслідником апостола Петра наших часів. Тому ми всі радіємо.

Які очікування і сподівання повʼязані з обранням Папи Лева XIV стосовно Церкви в Україні і, загалом, стосовно українського народу, що вже понад три роки страждає від повномасштабної війни?

Перші слова новообраного Папи, які він промовив до світу, це було слово: «Мир вам!». І він говорив про мир, мир, який походить від подиху воскреслого Спасителя. Це якраз суть того благословення воскреслого Христа, всього того, що ми називаємо апостольською традицією, передавання подиху Воскреслого, того миру, якого люди не мають. Україна настільки змучена війною і так потребує цього миру. Ми справді відчуваємо, що Папа Лев XIV буде Папою миру для багатостраждальної, зболеної війною України. Але він цікаво висловився про цей мир: цей мир є без зброї і обеззброюючий. Тобто це є мир, зокрема, жертви війни. Тої, яка, скажімо, протистоїть злу. І він сказав, що треба віддатися в руки Божі, і зло ніколи нас не переможе. Тому ми справді сподіваємося, що новий Папа буде тим благовісником миру, будівничим миру, буде тим, який буде будувати мости між народами.

Цікаво, що Папа прийняв ім'я Лева XIV. Ми пам'ятаємо Лева ХІІІ як Папу соціального вчення Церкви, того, який проголосив енцикліку «Rerum Novarum», Лева ХІІІ, який був Папою митрополита Андрея Шептицького, того, який справді дбав про те, щоби це слово про мир, про благословення трансформувалося у певні дії, певне свідчення, яке Церква повинна здійснити в обставинах того чи іншого народу, тієї чи іншої культури. Тому, справді, ми десь так відчуваємо, що це Папа, який буде з Україною, буде з нашим багатостраждальний народом, що це Папа, який буде не тільки надихати нас Христовим миром, але допоможе трансформувати цей подих Христа в оновлену доктрину Католицької Церкви про справедливий мир, довготривалий мир у сучасному світі.

Я переконаний, що Папа Лев XIV буде Папою надії для України. Це Папа, якого Господь подарував Церкві і людству в Рік надії. І ми так потребуємо відчути, побачити, можливо, навіть торкнутися тієї надії. І якраз до нас приходить той Лев, той потужний свідок Христа, потужний свідок справедливості, Божої сили і благодаті, яка дає мир. І тому я переконаний, що Папа Лев XIV буде Папою надії України на мир, і на завершення цієї несправедливої, жорстокої війни, яку Росія розпочала проти України.