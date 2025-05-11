«Бесіди про духовне материнство» з сестрою василіянкою Єремією Стеблиною

Сестра Єремія Стеблина, ЧСВВ, співавторка книги «Бесіди про духовне материнство», яка побачила світ цього року, в інтерв’ю українській редакції Радіо Ватикану – Vatican News розповіла про те, як зародилася ідея книги та досвід написання книги вдвох, про покликання до життєдайної присутності в житті інших та глибину стосунків, які може плекати духовна мати перебуваючи поруч з особою.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану - Vatican News завітала сестра Єремія Стеблина, ЧСВВ, настоятелька спільноти в Івано-Франківську, яка у співавторстві з богопосвяченою мирянкою Іриною Сашко написала книгу «Бесіди про духовне материнство». Книга, яка побачила світ у видавництві «Свічадо» в березні цього року, в 12 розділах подає біблійний, догматичний і душпастирський аналіз покликання, місії та завдання кожної жінки. Черниця поділилася з редакцією як виникла ідея написати цю книгу та досвідом спільної творчої праці, а також роздумами про велич покликання до духовного материнства, його красу і глибину.

Слухати інтерв’ю зі сестрою Єремією

Мрія написати книгу про красу і радість життя

«Знаєте, я все життя носила у собі цю мрію написати книгу, – згадує сестра Єремія. – Коли в мене брали інтерв’ю, то теж запитували мене про мої мрії, і я відповіла, що хотіла б написати книгу про красу і радість життя». Греко-католицька черниця розповіла, що в цей час працювала в школі, і разом з дітьми та вчителями переживала цю красу життя, якою прагнула поділитися з іншими. Це інтерв’ю прочитала римо-католичка Ірина Сашко, подруга сестри Єремії, яка належить до Ордену дів (Ordo Virginum), яка в той час дописувала книгу «Магніфікат. Пісня Богородиці». Гостя української редакції вважає, що власне це стало поштовхом до написання нової книги разом .

«Розуміючи, що тема духовного материнства тепер є дуже актуальною (особливо під час війни, але не тільки) і дуже цікавою для багатьох жінок, зокрема богопосвячених, ми вирішили зупинитися на ній, – зазначила вона. – А також тому, що кожна з нас має досвід духовного супроводу жінок».

с. Єремія з книгою "Бесіди про духовне материнство"

Об’єднані Святим Духом або досвід написання книги вдвох

«Якщо чесно, я досі не можу зрозуміти: як це написати книгу вдвох, – розповіла сестра Єремія, – але насправді Тим, хто об’єднав нас у написанні, був точно Святий Дух». «Ми дуже різні в баченнях написання, підходах, – розповіла черниця про свою подругу, – ми різні особистості, у нас різний досвід». Сестра зазначила, що поєднання її досвіду життя в монастирі у спільноті з досвідом і знаннями Ірини Сашко, як богопосвяченої діви збагатило цю книгу. «Ми з Ірою належимо до різних традицій, обрядів», – наголосила вона, пояснюючи як впливало співавторство на процес написання книги. «Іра має більший досвід писання і видання книг. І я завжди до неї прислухалася – зазначила сестра Єремія. – Очевидно, вона теж прислухалася до мене». «Так і народилася ця книга», – підсумувала черниця.

Краса духовного материнства у дванадцятьох бесідах

Василіянка з Івано-Франківська розповіла, що в першій бесіді «На початку була мати» розповідається про біблійних матерів та про приклади з їхнього життя, далі «бесіди» переходять до життя Матерів пустелі, засновниць спільнот, монахинь, містичок і до конкретних прикладів сьогодення. Вона зазначила, що в книзі йдеться «про стосунки, про дари духовної матері, духовну терапію, про життєдайну присутність в житті інших людей», а також «про помилки в духовному супроводі», які духовна мати може зробити стосовно інших, «про спокуси, які переживає кожна жінка». Співавторка книги «Бесіди про духовне материнство» підкреслила, що для неї особливою є остання «бесіда», яка називається «Лайфхаки від святих». «Вона починається історією жінки лікарки-кардіолога, яка працювала в звичайній лікарні, життєвим кредо, якої було завжди бути на стороні життя», – розповіла вона. Остання бесіда розповідає про одну історію з життя цієї лікарки, як їй вдалося зберегти одне життя. «Весь цей розділ присвячений жінкам різних століть, починаючи від Матерів пустелі і закінчуючи нашими сучасницями, – пояснила вона. – І їхнє життя та їхній спосіб служіння як духовних матерів, має нас щось таке (цінне), що ми можемо в них запозичити». Черниця розповіла, що у бесіді «Лайфхаки від святих» згадуються історії з життя Софії Шептицької, матері митрополита Андрея Шептицького та Маріанни Попелушко, матері мученика Єжи Попелушка.

«Коли людина просить про життя, то я є поруч, щоб допомогти їй жити»

На запитання, що для неї особисто означає бути духовною матір’ю, сестра Єремія відповіла: «Просто бачити людину перед собою і бути біля неї. З цього починається духовне материнство». «Коли одного разу одна сестра мені написала: “Я хочу жити!”, – поділилася вона, – я зрозуміла, що коли людина просить про життя, висловлює це бажання жити, то я є поруч для того, щоб допомогти їй жити». Сестра Єремія підсумувала свою відповідь: «Коли людина висловлює ці прагнення, а я можу це почути, Бог закликає мене в цей момент бути духовною матір’ю». Співавторка книги розповіла наскільки важливо для духовної матері бути присутньою, бути, як зазначено в конституціях сестер василіянок, «молитовною, цілющою і життєдайною присутністю в цьому світі». «Глибокі духовні переміни починаються з того, що ти є просто поруч, що ти йдеш з іншою людиною і даєш їй зрозуміти, що вона не сама в цьому світі і не сама у своїх проблемах, – розповіла сестра Єремія. – Тільки коли ми є при комусь, починається ця любляча уважність (…) І тільки зайшовши на глибину стосунків можна бути духовною матір’ю».

Черниця побажала жінкам «відкрити в собі цей великий дар», бо «кожна з нас носить» його в собі, і розвивати цей талант, примножувати і молитися, бо «там де ми служимо, де ми живемо», там ми повинні «виховувати серце народу».