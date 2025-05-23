Голова комісії німецького єпископату з благодійності відвідав Україну

Архиєпископ Штефан Бурґер здійснив візит в Україну, щоб відвідати проекти Карітасу та засвідчити солідарність з населенням, яке страждає від наслідків війни. Його візит також має на меті не лише підбадьорити людей, але й привернути увагу до надзвичайної гуманітарної ситуації. Про це ієрарх розповів у інтерв'ю для Радіо Ватикану-Vatican News

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Mario Galgano - Ватикан

Преосвященний Штефан Бурґер, Архиєпископ Фрайбурґа та голова Комісії з питань благодійності Єпископської Конференції Німеччини, здійснив візит в Україну, щоб дати чіткий сигнал: засвідчити солідарність з народом, який страждає через війну, а також підтримати невтомну працю місцевих осередків Карітасу. Під час подорожі, яка розпочалася в неділю, 18 травня, ввечері, з відвідин Львова, та привела делегацію до Києва, його супроводжував, серед інших, Олівер Мюллер, член правління Карітасу Німеччини та делегат у Раді представників Caritas Internationalis. «Ця поїздка в Україну є посланням солідарності та близькості до українського народу, який дуже постраждав від війни», – сказав архиєпископ Бурґер в інтерв'ю для ватиканських медіа, висловлюючи одночасно свою «глибоку повагу до праці всіх благодійних організацій в Україні».

Активна діяльність від 2014 року

Карітас Німеччини активно діє в Україні від початку російської агресії в 2014 році. Після початку повномасштабної агресивної війни гуманітарна праця значно розширилася. Допомога спрямована значною мірою на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які все втратили й потребують базової допомоги. Фрайбурґський архиєпископ описав свої враження від проектів, які здійснюються на місцях, підкреслюючи величезний тягар, який тяжіє над мирним населенням. «Вистачить згадати про щоденні та нічні атаки дронів: люди змушені прокидатися зі сну, щоб переходити а укриття», – зазначив він, додаючи, що багато сімей розбиті, батьки, сини і брати загинули на фронті. В цій ситуації Карітас відіграє центральну роль: «Він поруч з людьми, з психологічною підтримкою, конкретною допомогою сім'ям і, перш за все, своєю близькістю».

Конкретна солідарність

Солідарність не може бути лише символічною. Йдеться також про конкретну підтримку: «Ми хочемо на місцях дізнатися про потреби і виклики Церкви та політики та показати, що Церква в Німеччині стоїть поруч з українцями», – підкреслив архиєпископ Бурґер. За його словами, співпраця з партнерськими організаціями «Карітас-Спес» та «Карітас України» виявилася дуже плідною і характеризується взаємною підтримкою, особливо вражає високий рівень мотивації працівників Карітасу. «Вони не шкодують зусиль, щоб допомогти своїм співвітчизникам», – підкреслив ієрарх, зізнаючись, що також був зворушений відвідинами цвинтаря, де вшановують загиблих: «Ця шана пролитій крові показує, як багато цей народ мусить перенести, щоб захистити свою ідентичність».

У довгостроковій перспективі Церква в Німеччині хоче і надалі підтримувати гуманітарну допомогу, не тільки фінансово, але й ділитися досвідом. «Карітас показує свою цінність у цій кризі», – відзначив представник німецького єпископату Бурґер. Стає очевидним, за якого словами, на яких групах потрібно зосередити особливу увагу, й цей досвід може також вплинути на роботу в інших кризових регіонах.

Духовний вимір допомоги

Насамкінець ієрарх наголосив на духовному вимірі допомоги. Віра відіграє фундаментальну роль для українського населення: «Послання життя, віри, надії та любові – це те, що підтримує людей у ці важкі часи». Для архиєпископа Бурґера безсумнівно одне: міжнародна спільнота не повинна припиняти підтримувати Україну. «Важливо продовжувати розповідати про страждання цього народу», – сказав він, звертаючись із закликом до всіх країн, які мають ресурси: «Підтримуйте цю країну. Надавайте гуманітарну допомогу».