Святий Рік 2025. Ювілей осіб з інвалідність: зберегти спадок Папи Франциска

Дотеперішній Пропрефект Дикастерії в справах євангелізації відслужив у базиліці Святого Павла за мурами Святу Месу з нагоди Ювілею осіб з інвалідністю. У вівторок учасники знову повернулися на площу Святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Edoardo Giribaldi - Ватикан

«Сміливість», «революція», але також «звичайність». Три слова, які разом здаються оксюмороном, але натомість розкривають серцебиття інтеграції: перетворення «вони» на «ми» без зайвої риторики чи виняткових жестів. Вираженням цього прагнення особи з інвалідністю та їхні супутники, які в ці дні зібралися у Римі з нагоди Святого Року, перебуваючи в обіймах спільноти, де, як нагадав архиєпископ Ріно Фізікелла, дотеперішній Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, «ніхто», якщо його по-справжньому приймають, «не може залишитися самотнім».

Архиєпископ Фізікелла, який є відповідальним за проведення заходів з нагоди Святого Року, ввечері, 28 квітня, очолив у базиліці Святого Петра за мурами ювілейну Святу Месу для учасників Ювілею осіб з інвалідністю. Храм, де спочивають тлінні останки Апостола народів, розпростер свої стародавні обійми для вірних через нові знаки гостинності та турботи: вздовж невеликих мармурових сходів переплітаються кілька пандусів, як стежки свободи, викладені для тих, хто лише просить мати можливість прямувати вперед поруч з усіма. Також і літургія супроводжувалася подихом новизні у послідовності з традицією: поряд із літургійним співом – мовчазна, але зворушлива міжнародна мова знаків завдяки хорові, який співав не лише голосом, але також руками й серцем. А під час читання євангельського уривка про зустріч Ісуса з Никодимом – візуалізація за допомогою тактовної театральної постановки в підніжжі вівтаря, переплітаючи слова та жести в єдиній молитві.

У вступних обрядах архиєпископ Фізікелла ввірив літургійному зібранню вимогливий молитовний намір: щоб насіння, яке під час свого понтифікату милосердя та інклюзії посіяв Папа Франциск, проросло і «залишилося в Церкві». Під час проповіді Слово набуває ще більшої конкретизації: ієрарх вказав на уривок з Діянь Апостолів, в якому апостоли Петро та Іван зцілюють паралізованого, без «золота чи срібла», але лише іменем Ісуса Христа. Чудо не багатства, а відновлення: дарування автономії, гідності, сили, щоб знову підвестися. Перша церковна спільнота у своїх молитвах відповідає на цей жест, просячи не привілеїв, а, радше, відваги «не залишатися в мовчанні», як підкреслив архиєпископ Фізікелла.

Ювілей осіб з інвалідністю розпочався у понеділок вранці прощею через Святі Двері базиліки Святого Петра. Паралельно у розташованому поблизу Ватикану храмі святого Івана Хрестителя була можливість приступити до сповіді. У вівторок паломники знову повернулися на площу Святого Петра, де відбулася катехиза, під час якої відбулося ділення досвідом віри осіб з інвалідністю.